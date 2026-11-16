Ήπιες διακυμάνσεις σε Αθήνα και ευρωαγορές με το βλέμμα σε Nvidia και εταιρικά αποτελέσματα

Με ήπιες διακυμάνσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για το Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών μετά την άνοδο των μετοχών κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε θετική τροχιά, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζει στα οικονομικά αποτελέσματα της NVIDIA, καθώς και στις ανακοινώσεις των ΔΕΗ και Aegean Airlines για το εννεάμηνο του 2026.

Η πορεία του χρηματιστηρίου Αθηνών

Η εβδομάδα ξεκίνησε με ήπιες διακυμάνσεις σε αρνητικό έδαφος για το Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά την άνοδο 3,25% που είχαν καταγράψει οι μετοχές την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, στις 16 Νοεμβρίου 2026, ο Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών ενισχύεται, σημειώνοντας άνοδο προς τις 2.650 μονάδες.

Ο δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης κινείται ελαφρώς ανοδικά, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει μικρότερη άνοδο, αντανακλώντας μια συγκρατημένη αισιοδοξία σε επιμέρους τομείς της αγοράς.

Εταιρικές ανακοινώσεις και αποκοπές μερισμάτων

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ και της Aegean Airlines για το εννεάμηνο του 2026. Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για την πορεία των δύο εταιρειών.

Παράλληλα, ένα χαρακτηριστικό της συνεδρίασης είναι η πτώση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και της JUMBO, η οποία έρχεται σε συνέχεια της αποκοπής μερισμάτων για τις συγκεκριμένες εταιρείες, επηρεάζοντας την πορεία τους στην αγορά.

Κινήσεις μετοχών και όγκος συναλλαγών

Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των COCA – COLA HBC, HELLENiq ENERGY και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, δείχνοντας θετική δυναμική στην αγορά και προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών. Αντίθετα, σημαντική πτώση σημειώνουν, εκτός από τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της JUMBO, και οι μετοχές της Allwyn και της CENERGY HOLDINGS, παρουσιάζοντας απώλειες.

Από τις μετοχές που έχουν αλλάξει χέρια έως τώρα, 38 κινούνται ανοδικά, 51 καταγράφουν πτώση και 15 παραμένουν αμετάβλητες, γεγονός που υποδηλώνει μια μικτή εικόνα στην αγορά. Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τον συνολικό όγκο των κινήσεων.

Το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Σε θετική τροχιά κινούνται οι βασικότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες στη σημερινή συνεδρίαση, με τους επενδυτές να αναμένουν τις εξελίξεις στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Το βλέμμα είναι στραμμένο κυρίως στα αυριανά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία αποτελεί βαρόμετρο στον κλάδο.

Σημαντική είναι ακόμη η αναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street, γεγονός που προσθέτει στις προσδοκίες της αγοράς για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει οριακή άνοδο πάνω από το 0,10%, ξεπερνώντας τις 665 μονάδες.

Επιδόσεις επιμέρους δεικτών και τεχνολογικών μετοχών

Από τους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο βρετανικός και ο γαλλικός δείκτης σημειώνουν την μεγαλύτερη άνοδο, σε ποσοστό 0,3%, δείχνοντας μια ισχυρότερη δυναμική σε αυτές τις αγορές. Αντίθετα, ο γερμανικός, ο ολλανδικός και ο ισπανικός δείκτης υποχωρούν σταδιακά κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης, παρουσιάζοντας μια πιο συγκρατημένη εικόνα.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν πτώση, όπως η Siemens Energy που υποχώρησε κάτω από 1%, ενώ οι μετοχές των εταιρειών τσιπ Aixtron και Infineon κατέγραψαν μεγαλύτερες απώλειες, αντανακλώντας τις ανησυχίες στον τομέα αυτό και την ευαισθησία της αγοράς στις εξελίξεις του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Newsit