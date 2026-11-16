Η Selected Hideaways επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για την ανάπτυξη ξενοδοχείων

Η Selected Hideaways, μία από τις κορυφαίες εταιρείες εμπορικής διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχείων και πολυτελών βιλών στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις και διεθνείς συνεργασίες. Με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 100 ξενοδοχεία και βίλες σε περισσότερους από 20 προορισμούς, η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εμπορικής διαχείρισης. Αυτό το μοντέλο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, από τις πωλήσεις και το Revenue Management μέχρι τις κρατήσεις και το Digital Marketing, με στόχο την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας των συνεργαζόμενων καταλυμάτων.

Ο ρόλος της Selected Hideaways στην εμπορική διαχείριση

Η Selected Hideaways λειτουργεί ως ένα εξωτερικό εμπορικό τμήμα για τα καταλύματα με τα οποία συνεργάζεται. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων στρατηγικών ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Μέσα από την καθημερινή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς, του ανταγωνισμού και της ζήτησης, η εταιρεία εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τεχνολογίες Dynamic Pricing και Yield Management. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των τιμών και της διαθεσιμότητας των καταλυμάτων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων και την ενίσχυση της κερδοφορίας για τους ιδιοκτήτες.

Διαχείριση πωλήσεων και στρατηγικές προώθησης

Πέρα από τον στρατηγικό σχεδιασμό, η Selected Hideaways διαχειρίζεται ενεργά τα online κανάλια πωλήσεων των συνεργαζόμενων καταλυμάτων. Παράλληλα, εργάζεται για την ενίσχυση των απευθείας κρατήσεων, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερους όρους για τις επιχειρήσεις.

Η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά την εμπορική απόδοση κάθε συνεργαζόμενης επιχείρησης, παρέχοντας αναλυτικό reporting. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που διαθέτει είναι η διαπραγματευτική δύναμη που προκύπτει από το συνολικό της χαρτοφυλάκιο. Χάρη σε αυτή τη δύναμη, έχει ήδη επιτύχει μειώσεις προμηθειών σε μεγάλους online συνεργάτες, ενώ διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 1.500 ταξιδιωτικών πρακτορείων και επαγγελματιών του τουρισμού.

Δυναμική τιμολόγηση και παρακολούθηση αγοράς

Οι τιμές στον κλάδο του διαδικτύου μεταβάλλονται καθημερινά, ακολουθώντας τη δυναμική της αγοράς, σε ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό του χρηματιστηρίου. Για τον λόγο αυτό, η Selected Hideaways παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές, την εκάστοτε ζήτηση και τις κινήσεις του ανταγωνισμού.

Ο βασικός στόχος αυτής της συνεχούς παρακολούθησης είναι η μεγιστοποίηση των πωλήσεων και η αύξηση του τζίρου για κάθε κατάλυμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ισχυρής online και offline παρουσίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και συνέπεια.

Τεχνολογική αναβάθμιση και νέες υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της συνεχούς τεχνολογικής αναβάθμισης των υπηρεσιών της, η Selected Hideaways προχωρά σε σημαντικές ενσωματώσεις. Συγκεκριμένα, ενσωματώνει στο Booking Engine της WebHotelier τις υπηρεσίες της AEGEAN Airlines και της Ferryhopper.

Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στους ταξιδιώτες να συνδυάζουν αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά δρομολόγια και διαμονή μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας κράτησης. Τα συνεργαζόμενα καταλύματα, με τη σειρά τους, ενισχύουν τις δυνατότητες απευθείας πωλήσεων μέσω των ιστοσελίδων τους, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο στους επισκέπτες.

Επέκταση με την υπηρεσία Island Hopping

Παράλληλα με τις τεχνολογικές ενσωματώσεις, η εταιρεία αναπτύσσει την υπηρεσία Island Hopping. Αυτή η πρωτοβουλία δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συνδυάζουν διαμονές σε δύο ή περισσότερους ελληνικούς προορισμούς.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέγουν καταλύματα από το εκτεταμένο δίκτυο της Selected Hideaways, δημιουργώντας έτσι εξατομικευμένες εμπειρίες διακοπών σε διάφορα ελληνικά νησιά ή περιοχές.

Με πληροφορίες από: Newsit