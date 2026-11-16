Υπερπλεόνασμα 3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό: Το πρωτογενές αποτέλεσμα ξεπέρασε τους στόχους

Σημαντική υπέρβαση του στόχου καταγράφηκε στο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 7,780 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για πλεόνασμα 4,823 δισ. ευρώ. Αυτή η απόκλιση, που αγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.

Η εικόνα του πρωτογενούς αποτελέσματος

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 7,780 δισ. ευρώ. Ο αρχικός στόχος για την ίδια περίοδο ήταν ένα πλεόνασμα 4,823 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει μια σημαντική υπέρβαση των προβλέψεων.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο δεκάμηνο του προηγούμενου έτους, το 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο, φτάνοντας τα 10,248 δισ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο για το δεκάμηνο του 2025 είχε παρουσιάσει πλεόνασμα 3,037 δισ. ευρώ. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Οι διευκρινίσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το πρωτογενές αποτέλεσμα. Εξαιρέθηκαν ποσά που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών. Συγκεκριμένα, εξαιρέθηκε ποσό 766 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και ποσό 201 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα.

Επιπλέον, εξαιρέθηκε ποσό 811 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τέλος, εξαιρέθηκε ποσό 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό. Μετά από αυτές τις εξαιρέσεις, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 1.044 εκατ. ευρώ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνει επίσης ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους και ότι τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Η πορεία των καθαρών εσόδων

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθαν σε 64,411 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο κατά 2,727 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Στη στοχοθεσία είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη ποσού 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) τον Ιούνιο. Από αυτό το ποσό, τα 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,101 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Η κυβερνητική στάση και η εφαρμογή του προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση έχει αναδείξει την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων σε κεντρικό ζήτημα, καλώντας τα να καταθέσουν τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για εξέταση. Παράλληλα, η ίδια η κυβέρνηση παρουσιάζει υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από τη ραγδαία αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβληματισμό, καθώς η κυβέρνηση, ενώ κατηγορεί άλλους ότι θα «ρίξουν έξω» τη χώρα με τα προγράμματά τους, φαίνεται να μην εφαρμόζει με ακρίβεια τον δικό της προϋπολογισμό. Η παραγωγή των υπερπλεονασμάτων μέσω της αύξησης των φορολογικών εσόδων αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της τρέχουσας δημοσιονομικής συζήτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki