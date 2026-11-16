Κόστος αυτόματου κιβωτίου: Πόσο ακριβότερο είναι το ίδιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα

Η απόφαση για την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου συχνά περιλαμβάνει το δίλημμα μεταξύ χειροκίνητου και αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Στην ελληνική αγορά, αυτή η επιλογή μεταφράζεται σε μία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την αυτόματη έκδοση, η οποία, σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία, μπορεί να κυμαίνεται από 1.600 έως 2.400 ευρώ. Η διαφορά αυτή παρατηρείται σε τρία συγκεκριμένα μοντέλα που εξετάστηκαν, τα οποία προσφέρονται με τον ίδιο κινητήρα και βαθμίδα εξοπλισμού, επιτρέποντας μια πιο ακριβή εκτίμηση του κόστους του κιβωτίου.

Η διαφορά κόστους ανάμεσα σε χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μια επιλογή που εκτιμάται ιδιαίτερα για την άνεση που προσφέρει, ειδικά σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, όπως σε έναν κορεσμένο Κηφισό. Ωστόσο, αυτή η άνεση έχει ένα συγκεκριμένο τίμημα, το οποίο καλείται να υπολογίσει ο υποψήφιος αγοραστής πριν την αγορά, κοιτάζοντας τον τιμοκατάλογο.

Η απόσταση στην τιμή μεταξύ της βασικής έκδοσης ενός μοντέλου με χειροκίνητο κιβώτιο και της αντίστοιχης πρώτης αυτόματης έκδοσης μπορεί να είναι σημαντική. Για να γίνει μια ουσιαστική σύγκριση, επιλέχθηκαν τρία μοντέλα που διατίθενται στην ελληνική αγορά και προσφέρουν τόσο χειροκίνητο όσο και αυτόματο κιβώτιο, στην ίδια βαθμίδα εξοπλισμού και με την ίδια ισχύ. Στα δύο από αυτά, η χρέωση για το κιβώτιο μπορεί να απομονωθεί με ακρίβεια, ενώ στο τρίτο μοντέλο, η αυτόματη έκδοση συνοδεύεται και από διαφορετικό κινητήρα, καθιστώντας τη διαφορά τιμής λιγότερο απόλυτα μετρήσιμη ως προς το κιβώτιο.

Το παράδειγμα του Hyundai i20 Style

Στην περίπτωση του Hyundai i20, η επιλογή μεταξύ των δύο τύπων κιβωτίου είναι σαφής από την έκδοση Style. Με τον χιλιάρη turbo βενζινοκινητήρα των 90 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, η τιμή του αυτοκινήτου διαμορφώνεται στα 17.690 ευρώ. Το ίδιο i20 Style, αλλά με το επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7-DCT, κοστίζει 19.290 ευρώ.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την εμπορική έκπτωση που προσφέρει η Hyundai, και η διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 90 ίππους και 172 Nm ροπής. Το βασικό όφελος από το 7-DCT είναι η αυξημένη άνεση στις συνεχόμενες εκκινήσεις και στις αλλαγές σχέσεων μέσα στην κίνηση της πόλης.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το χειροκίνητο κιβώτιο έχει ένα μικρό προβάδισμα στην επιτάχυνση, καθώς χρειάζεται 11,5 δευτερόλεπτα για να φτάσει από τα 0 στα 100 km/h, ενώ το αυτόματο ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε 12,8 δευτερόλεπτα. Η διαφορά στην εργοστασιακή μέση κατανάλωση είναι πολύ μικρότερη, με 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα για το χειροκίνητο και 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα για το 7-DCT.

Ο τιμοκατάλογος του i20 δημιουργεί επίσης ένα ενδιαφέρον δίλημμα για τους αγοραστές. Η έκδοση Elegance με χειροκίνητο κιβώτιο και τον ίδιο κινητήρα κοστίζει 19.090 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος διαθέτει περίπου 19.000 ευρώ, μόλις 200 ευρώ χωρίζουν δύο διαφορετικές επιλογές: την πλουσιότερη έκδοση Elegance με χειροκίνητο κιβώτιο ή τη βασική έκδοση Style με αυτόματο κιβώτιο.

Η περίπτωση του Renault Clio techno TCe 115

Στο Renault Clio, η έκδοση techno TCe 115 με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων διατίθεται στην τιμή των 22.900 ευρώ. Αν ο αγοραστής επιλέξει τον ίδιο βενζινοκινητήρα των 115 ίππων και την ίδια έκδοση techno, αλλά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, η τιμή ανεβαίνει στα 24.700 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιπλέον χρέωση για το αυτόματο κιβώτιο ανέρχεται στα 1.800 ευρώ. Ακόμη και ο αριθμός των σχέσεων παραμένει ίδιος, καθώς και το αυτόματο EDC είναι επίσης εξάρι κιβώτιο. Και στις δύο εκδόσεις, περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά εξοπλισμού όπως ο αυτόματος κλιματισμός, τα φιμέ πίσω κρύσταλλα και η κεντρική οθόνη openR link των 10,1 ιντσών, η οποία διαθέτει ενσωματωμένες υπηρεσίες Google.

Για όσους έχουν ήδη καταλήξει στο συγκεκριμένο μοντέλο Clio και επιθυμούν αυτόν τον εξοπλισμό, ο υπολογισμός του κόστους για την επιλογή του κιβωτίου είναι ευθύς. Η διαφορά των 1.800 ευρώ αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την προσθήκη του αυτόματου κιβωτίου, χωρίς άλλες διαφοροποιήσεις στον κινητήρα ή στον βασικό εξοπλισμό μεταξύ των συγκρινόμενων εκδόσεων.

Συνολική εικόνα και παράγοντες επιλογής

Η σύγκριση των τριών μοντέλων αναδεικνύει ότι το κόστος για την επιλογή ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων στην ελληνική αγορά κυμαίνεται μεταξύ 1.600 και 2.400 ευρώ. Αυτή η διαφορά τιμής αντισταθμίζεται από την αυξημένη άνεση οδήγησης, ειδικά σε συνθήκες αστικής κυκλοφορίας, όπου οι συνεχείς αλλαγές σχέσεων και οι εκκινήσεις μπορούν να κουράσουν τον οδηγό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε για ένα από τα τρία μοντέλα, η αυτόματη έκδοση μπορεί να συνδυάζεται και με διαφορετικό κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά τιμής δεν οφείλεται αποκλειστικά στο κιβώτιο, αλλά και σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι άμεσα ορατές από τη θέση του οδηγού. Η τελική απόφαση για τον καταναλωτή εξαρτάται από την προτεραιότητα που δίνει στην άνεση έναντι του επιπλέον κόστους, καθώς και από το αν οι επιδόσεις ή η κατανάλωση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki