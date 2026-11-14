Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πώς λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη και ποιες υποχρεώσεις έχουν

Οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν το σύνολο της σύνταξής τους, καθώς καταργήθηκε η προηγούμενη περικοπή του 30% που εφαρμοζόταν. Το νέο αυτό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024, προβλέπει την κανονική καταβολή της σύνταξης, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις με τη μορφή εισφορών και ενός ειδικού πόρου υπέρ του e-ΕΦΚΑ. Η μη δήλωση της εργασίας στον αρμόδιο φορέα ενέχει τον κίνδυνο επιβολής ιδιαίτερα υψηλών προστίμων.

Το νέο πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2024

Με την έναρξη του έτους 2024, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι βλέπουν την κατάργηση της περικοπής 30% που εφαρμοζόταν επί της σύνταξής τους. Πλέον, το ισχύον σύστημα επιτρέπει την πλήρη είσπραξη της σύνταξης, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στην εργασία και μετά τη συνταξιοδότηση. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα συνδέεται άμεσα με την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στην εργασία τους.

Επιπρόσθετα των κανονικών εισφορών, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, εφόσον δεν εξαιρούνται από συγκεκριμένες διατάξεις, υποχρεούνται να καταβάλλουν και έναν πρόσθετο πόρο. Αυτός ο πόρος προορίζεται υπέρ του e-ΕΦΚΑ και αποτελεί μέρος της συνολικής οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η απασχόληση κατά τη συνταξιοδότηση.

Οι πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς

Για τους συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί, ο πρόσθετος πόρος υπέρ του e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται με συγκεκριμένους συντελεστές. Συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για την κύρια ασφάλιση. Επιπλέον, προβλέπεται επιβάρυνση 2,3% για την επικουρική ασφάλιση, στην περίπτωση που υπάρχει σχετική υποχρέωση υπαγωγής σε αυτήν.

Συνεπώς, όταν και οι δύο αυτοί συντελεστές εφαρμόζονται, η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση για τους μισθωτούς συνταξιούχους φτάνει το 10% του μικτού μισθού τους. Αυτό το ποσοστό προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες κανονικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την εργασία τους. Ως παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που εργάζεται με μικτό μισθό 1.000 ευρώ, εφόσον υπάγεται και στην επικουρική ασφάλιση, θα καταβάλλει πρόσθετο πόρο 100 ευρώ κάθε μήνα.

Πώς υπολογίζεται ο Πόρος για τους αυτοαπασχολούμενους

Για τους συνταξιούχους που ασκούν δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι, ο τρόπος υπολογισμού του πρόσθετου πόρου διαφοροποιείται. Κατά κανόνα, ο πόρος αυτός ισούται με το 50% της εισφοράς κύριας σύνταξης που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν υπάρχει υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, προβλέπεται μια επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα ανώτατο ετήσιο όριο για την καταβολή του πόρου. Για το έτος 2026, το όριο αυτό έχει καθοριστεί στα 5.362,44 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ίσο με το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης, διασφαλίζοντας ότι η συνολική ετήσια επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο πλαφόν.

Υποχρέωση δήλωσης και το βαρύ πρόστιμο

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν την έναρξη της απασχόλησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο αναλαμβάνουν την εργασία. Η έγκαιρη δήλωση είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.

Η μη υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης επισύρει σημαντική χρηματική κύρωση. Το πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων, επιπλέον των οφειλόμενων εισφορών και του πρόσθετου πόρου. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κύρωσης, ένας συνταξιούχος που εισπράττει συνολικά 1.200 ευρώ μηνιαίως, σε περίπτωση μη δήλωσης, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 14.400 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit