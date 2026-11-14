Το πετρέλαιο καταγράφει δεύτερη εβδομάδα απωλειών εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά

Το πετρέλαιο κατέγραψε τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, με τις διεθνείς τιμές να σημειώνουν υποχώρηση περίπου 2,5% στο διάστημα από 9 έως 13 Νοεμβρίου 2026. Οι ανησυχίες για την επιστροφή της παγκόσμιας αγοράς σε πλεόνασμα προσφοράς επικράτησαν των φόβων για νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Αυτό συνέβη παρά τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και δεξαμενόπλοια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι τιμές και οι εβδομαδιαίες απώλειες

Στο κλείσιμο της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2026, η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 95,84 δολάρια ανά βαρέλι. Ο συγκεκριμένος τύπος πετρελαίου κατέγραψε οριακή ημερήσια άνοδο 0,02%. Αντίθετα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI υποχώρησε κατά 0,20%, κλείνοντας στα 88,56 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, και οι δύο τύποι πετρελαίου, το Brent και το WTI, σημείωσαν απώλειες που προσέγγισαν το 2,5%. Η πτώση αυτή ακολουθεί την ιδιαίτερα ισχυρή μείωση της προηγούμενης εβδομάδας, κατά την οποία το Brent είχε υποχωρήσει κατά 16% και το WTI κατά 13%.

Αλλαγή στις προσδοκίες των επενδυτών

Η μεταβολή αυτή στις τιμές του πετρελαίου αντανακλά μια σημαντική αλλαγή στις προσδοκίες των επενδυτών. Ενώ τους προηγούμενους μήνες κυριαρχούσαν οι φόβοι για ελλείψεις πετρελαίου, κυρίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πλέον οι ανησυχίες στρέφονται προς την πιθανότητα η διαθέσιμη προσφορά να ξεπεράσει την παγκόσμια ζήτηση.

Αυτή η μεταστροφή στην αντίληψη της αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα για τις διαδοχικές εβδομάδες απωλειών. Οι αγορές αξιολογούν εκ νέου τα δεδομένα της προσφοράς και της ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις.

Παράγοντες πίεσης και ανόδου

Η ανάκαμψη των εξαγωγών από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων, άσκησαν σημαντικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην ενίσχυση του σεναρίου της υπερπροσφοράς, οδηγώντας σε πτωτικές τάσεις.

Ωστόσο, η ένταση στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, διατηρούσαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατιμήσεις. Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή παραμένει ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ανά πάσα στιγμή την πορεία των τιμών.

Εντάσεις στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις

Η εβδομάδα που πέρασε χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου. Οι αρχικές πιέσεις στις τιμές συνδέθηκαν με τη μείωση της πιθανότητας μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης εναντίον του Ιράν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φάνηκε να δίνει έμφαση στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων προς την Τεχεράνη, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Παρόλα αυτά, η προσωρινή αποκλιμάκωση των ανησυχιών ανατράπηκε από νέες αναφορές για επιθέσεις. Συγκεκριμένα, υπήρξαν αναφορές για χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο. Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν περιστατικά με εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες αυτές ενίσχυσαν προσωρινά τους φόβους για νέες διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της αγοράς σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Με πληροφορίες από: Newsit