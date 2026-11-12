Έναρξη εργασιών για το mega φωτοβολταϊκό των METLEN και Ομίλου Τσάκου στον Δομοκό

Στον Δομοκό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή έναρξης εργασιών για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Το σημαντικό αυτό έργο αναπτύσσεται από κοινού από τη METLEN και τον Όμιλο Τσάκου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική τους συνεργασία.

Το έργο και η συνεργασία των ομίλων

Το υβριδικό έργο περιλαμβάνει έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW, ο οποίος συνδυάζεται με ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας αναμενόμενης χωρητικότητας 375 MWh. Η υλοποίηση του έργου γίνεται μέσω μιας κοινής εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία ο Όμιλος Τσάκου συμμετέχει με ποσοστό 60% και η METLEN με 40%.

Η METLEN έχει αναλάβει την κατασκευή ολόκληρου του έργου, καθώς και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας μετά την ολοκλήρωσή της. Η εκδήλωση στον Δομοκό σηματοδότησε την ουσιαστική μετάβαση της συνεργασίας των δύο ομίλων στο επόμενο στάδιο της κατασκευής αυτού του μεγάλου έργου ΑΠΕ.

Σημασία για την περιοχή και την ενεργειακή μετάβαση

Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως μια επένδυση ιδιαίτερης σημασίας για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, θεωρείται κρίσιμο για την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Το εγχείρημα συνδυάζει σε μεγάλη κλίμακα την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την αποθήκευση, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία.

Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης και να προσφέρει ευρύτερα οφέλη για την τοπική περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαρκή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος.

Οι παρευρισκόμενοι στην τελετή

Στην τελετή έναρξης των εργασιών στον Δομοκό παρευρέθηκαν διάφοροι εκπρόσωποι από τον πολιτικό και θεσμικό κόσμο. Μεταξύ αυτών ήταν εκπρόσωποι του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμαρχος Δομοκού.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή και την εθνική οικονομία.

Οι δηλώσεις του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου

Ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, τόνισε τη σημασία της ημέρας, χαρακτηρίζοντάς την «ξεχωριστή για όλους μας και για μένα ακόμα περισσότερο». Σημείωσε ότι η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την αρχή ενός σημαντικού έργου, αλλά και την προσφορά του Ομίλου ώστε να συμβάλλει, με τις δικές του δυνάμεις, στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για την Ελλάδα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το έργο δεν αφορά μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέφερε πως αφορά την αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων της ελληνικής γης, την τεχνολογική πρόοδο, την ενεργειακή ασφάλεια και, κυρίως, την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Το όραμα του Νίκου Τσάκου

Ο Νίκος Τσάκος, CEO της TEN Ltd., αναφέρθηκε στην εμπειρία του Ομίλου από τη ναυτιλία, δηλώνοντας: «Στη ναυτιλία μάθαμε να μεταφέρουμε την ενέργεια από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη». Πρόσθεσε ότι με τα πλοία του Ομίλου, συμμετέχουν εδώ και δεκαετίες σε αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια, μεταφέροντας ενεργειακούς πόρους που κινούν την οικονομία, τροφοδοτούν τη βιομηχανία και στηρίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σχετικά με το νέο εγχείρημα, ο Νίκος Τσάκος δήλωσε: «Με το έργο μας εδώ στο Δομοκό, κάνουμε ακόμη ένα βήμα. Από τη μεταφορά της ενέργειας περνάμε και στη δημιουργία της. Από τη θάλασσα...». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου από τη μεταφορά στην παραγωγή ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Newsit