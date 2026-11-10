Πώς βλέπετε τα ένσημα σας στο e-ΕΦΚΑ online: Ηλεκτρονική πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα μπορούν πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των ενσήμων τους, εκδίδοντας ηλεκτρονικά τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω των επίσημων πυλών του δημοσίου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Αυτή η υπηρεσία καλύπτει την ασφαλιστική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως σήμερα.

Η διαδικασία έκδοσης του ατομικού λογαριασμού

Για να δείτε τα ένσημά σας στο πρώην ΙΚΑ, που πλέον ανήκει στον e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε την πύλη gov.gr ή την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr). Η πρόσβαση είναι επίσης δυνατή μέσω του Ψηφιακού Δωματίου Επικοινωνίας του e-ΕΦΚΑ. Αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet και εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» ή το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ» (atlas.gov.gr).

Μέσω αυτών των πλατφορμών, είναι εφικτή η έκδοση ενός αναλυτικού αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης σε μορφή αρχείου PDF. Το απόσπασμα αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως τις ημέρες εργασίας, τις αποδοχές και τον κλάδο ασφάλισης για το διάστημα από το 2002 έως σήμερα.

Κάλυψη ασφαλιστικού χρόνου και παλαιότερα διαστήματα

Η ηλεκτρονική πρόσβαση καλύπτει πλήρως την ασφαλιστική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από την συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία επέτρεψε την ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων.

Για διαστήματα ασφάλισης πριν από το 2002, οι πληροφορίες εμφανίζονται σταδιακά στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η επίδειξη των παλαιών χειρόγραφων βιβλιαρίων ενσήμων κατά τη φάση θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς η καταγραφή γινόταν τότε με αυτόν τον τρόπο.

Οι πλατφόρμες και οι πληροφορίες που παρέχουν

Τα ένσημα του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εμφανίζονται ψηφιακά μέσα από δύο κύριες πλατφόρμες του δημοσίου. Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» του e-ΕΦΚΑ, στην οποία υπάρχει πρόσβαση και μέσω του gov.gr, αποτυπώνει αναλυτικά την ασφαλιστική διαδρομή από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως σήμερα. Αυτή η ανάλυση γίνεται χωρισμένη ανά εργοδότη, μήνα, ημέρες ασφάλισης, αποδοχές και πακέτο κάλυψης.

Το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ» (atlas.gov.gr) συγκεντρώνει επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο και από άλλα πρώην ταμεία, όπως τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και το Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει μια συνολική εικόνα του συνταξιοδοτικού προφίλ του ασφαλισμένου.

Γιατί είναι σημαντικός ο ηλεκτρονικός έλεγχος

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος των ενσήμων είναι απαραίτητος για διάφορους λόγους. Επιτρέπει τη διασταύρωση της ορθής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, κάτι που αποτελεί σημαντικό δικαίωμα του εργαζομένου. Επίσης, είναι κρίσιμος για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης σύνταξης.

Επιπλέον, ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης είναι ένα απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή αιτήσεων σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή για αιτήσεις επιδομάτων στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Η ηλεκτρονική πρόσβαση καταργεί την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ για την έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ή τον έλεγχο των ασφαλιστικών ημερών, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr