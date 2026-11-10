Νέοι κανόνες για το delivery: Καθιερώνεται δικαίωμα αμφισβήτησης των αλγορίθμων και αναγνώριση μισθωτής απασχόλησης

Χιλιάδες εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομών και πωλήσεων πρόκειται να καταγραφούν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ παράλληλα καθιερώνονται νέοι κανόνες που αφορούν τις αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία και το εισόδημά τους. Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει τη θέσπιση δικαιώματος αμφισβήτησης των αλγορίθμων και καθορίζει πότε θα αναγνωρίζεται η μισθωτή απασχόληση. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των εργαζομένων στον κλάδο.

Καταγραφή στην «ΕΡΓΑΝΗ» και διαφάνεια

Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, Νίκη Κεραμέως, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρμες θα έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν σε ένα ειδικό μητρώο, εντός του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», όλα τα πρόσωπα που εργάζονται μέσω αυτών. Αυτή η ενέργεια θα προσφέρει μια συγκεντρωτική εικόνα για την απασχόληση στον κλάδο των διανομών και πωλήσεων.

Παράλληλα με τη δημιουργία του Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωστοποιούν στις αρμόδιες Αρχές συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον αριθμό των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες, τους γενικούς όρους των συμβάσεων, τον μέσο αριθμό ωρών εργασίας, το μέσο εισόδημα ανά άτομο, καθώς και τους διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούνται. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, προσφέροντας στις ελεγκτικές υπηρεσίες περισσότερα δεδομένα για να εξετάζουν τις συνθήκες εργασίας και να εντοπίζουν πιθανές παραβάσεις.

Δικαίωμα αμφισβήτησης των αλγορίθμων

Μία από τις κεντρικές προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση του δικαιώματος των εργαζομένων να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα των πλατφορμών. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν εξηγήσεις για τις αποφάσεις που λαμβάνονται αυτόματα και επηρεάζουν την εργασία και το εισόδημά τους, καθώς και να τις αμφισβητούν.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της καθημερινής εργασίας, στην κατανομή των καθηκόντων, στην παρακολούθηση της απόδοσης, στην αξιολόγηση και στην επίδραση των αμοιβών. Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση διαφάνειας και δυνατότητας ελέγχου σε αυτές τις διαδικασίες, προσφέροντας ουσιαστικότερη προστασία στους εργαζομένους.

Το «μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας»

Κεντρική παρέμβαση του νομοσχεδίου αποτελεί το «μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας». Αυτό σημαίνει ότι όταν διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που υποδεικνύουν διεύθυνση και έλεγχο από την πλευρά της πλατφόρμας, θα τεκμαίρεται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση. Ωστόσο, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αντικρούσει αυτό το τεκμήριο, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη συνεργασία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ρύθμιση αυτή δεν μετατρέπει αυτομάτως όλους τους συνεργάτες των πλατφορμών σε μισθωτούς. Το κρίσιμο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό της σχέσης απασχόλησης θα είναι όσα συμβαίνουν στην πράξη και όχι μόνο η ονομασία της σύμβασης. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου η ονομασία μιας σύμβασης ως «ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών» αποκρύπτει την πραγματική σχέση εργασίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας

Οι παρεμβάσεις αυτές ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831, η οποία θέτει νέους κανόνες για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η οδηγία αφορά τόσο τους κανόνες λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων όσο και τον ορθό χαρακτηρισμό της σχέσης απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας.

Με πληροφορίες από: enikos.gr