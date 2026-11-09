Στρατηγική συνεργασία Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και ΟΟΣΑ για την ανθεκτικότητα των υποδομών

Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα ξεκίνησε με την υπογραφή Οδικού Χάρτη Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕθΑΤ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η συμφωνία, η οποία έχει διάρκεια 30 μηνών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών του χαρτοφυλακίου του ΕθΑΤ, με ιδιαίτερη έμφαση στους λιμένες.

Η υπογραφή του οδικού χάρτη συνεργασίας

Ο Οδικός Χάρτης Συνεργασίας υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, και τον εκπρόσωπο του ΟΟΣΑ, Jack Radisch. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός διήμερου διεθνούς Workshop που διοργανώθηκε στις 5 και 6 Νοεμβρίου.

Τη διοργάνωση του Workshop ανέλαβε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας κοινής προσπάθειας για την προστασία και την ενδυνάμωση των ελληνικών υποδομών έναντι διαφόρων προκλήσεων.

Το διεθνές workshop και οι συμμετέχοντες

Τις εργασίες του διήμερου Workshop χαιρέτισαν σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Επίσης, παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης.

Στους χαιρετισμούς συμμετείχαν και οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, Σπύρος Παπαγεωργίου και Μάνος Κουτουλάκης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕθΑΤ, Γιάννης Παπαχρήστου. Στο Workshop συμμετείχαν, επιπλέον, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, εμπειρογνώμονες και στελέχη διεθνών οργανισμών και λιμενικών αρχών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο οι προκλήσεις των υποδομών

Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Workshop επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις που έχουν οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές, οι ενεργειακές αναταράξεις και οι κυβερνοαπειλές στις κρίσιμες υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση κινδύνων, την πρόληψη έκτακτων περιστατικών και την κλιματική ανθεκτικότητα των λιμένων.

Η διεθνής εμπειρία ειδικών από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία παρουσιάστηκε και ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Η ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών από διεθνείς φορείς κρίθηκε απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Η νέα κουλτούρα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στη νέα κουλτούρα που υιοθετεί το ΕθΑΤ στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του. Στόχος είναι η μετατροπή τους σε μοχλούς ανάπτυξης και η δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, ο κ. Σταμπουλίδης παρουσίασε τη διεύρυνση της αποστολής του PPF, το οποίο αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο και στην προετοιμασία παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των αεροδρομίων. Αυτή η διεύρυνση υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην προστασία των υποδομών.

Ο ρόλος του ΟΟΣΑ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την προώθηση τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών και τη διαμόρφωση διεθνών προτύπων και κατευθύνσεων.

Η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ προσφέρει στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit