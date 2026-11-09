Εκπτωτικά πακέτα στα σούπερ μάρκετ για τις γιορτές προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε την προετοιμασία εκπτωτικών πακέτων με υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές κατά την περίοδο των εορτών. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει δώσει σχετική εντολή και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σοβαρή προεργασία για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης δεν θα στερηθεί τα απαραίτητα κατά τις γιορτινές ημέρες, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Εκπτωτικά πακέτα ενόψει εορτών

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να υπολογίζουν σε εκπτωτικά πακέτα με υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα πακέτα θα είναι διαθέσιμα κατά την περίοδο των εορτών, με τον υπουργό να έχει ήδη δώσει σχετική εντολή για την προετοιμασία τους.

Η προεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να υπάρξουν τα εκπτωτικά πακέτα τις ημέρες των εορτών. Όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να μην υπάρξει κανένας άνθρωπος που να μην μπορεί να απολαύσει αυτά που πρέπει, κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών. Τα πακέτα αυτά θα τα δουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας, και θα περιλαμβάνουν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες όταν ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία.

Μέτρα κατά της αισχροκέρδειας και ανατιμήσεων

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη κατάσταση της αγοράς, ο υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι σφόδρα πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις. Αυτές οι πιθανές αυξήσεις στις τιμές αποδίδονται στην άνοδα της τιμής των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η πολιτεία έχει ως πρωταρχικό μέλημα να εμποδίσει αυξήσεις που συνιστούν αισχροκέρδεια. Διευκρίνισε ότι αν κάποιος, εκμεταλλευόμενος την αύξηση του κόστους, αυξάνει τα ποσοστά κέρδους του, αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ο υπουργός δήλωσε ότι προετοιμάζει και θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση τη λήψη συγκεκριμένων, ξεχωριστών μέτρων. Αυτά τα μέτρα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή, με την κατηγορηματική δήλωση ότι η αισχροκέρδεια δεν θα γίνει ανεκτή, ακόμη και με αφορμή την αύξηση του κόστους. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι η συμφωνία με τους βιομήχανους και τους βιομήχανους τροφίμων, η οποία αφορά τη διατήρηση των τιμών, θα τηρηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Απάντηση στην κριτική για τους ελέγχους στην αγορά

Απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα των ελέγχων της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι οι πιο αυστηροί έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί στην αγορά τροφίμων σε όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, έχουν λάβει χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν ήταν χιλιάδες. Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις της νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραβιάσεις του πλαφόν στα κέρδη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αντιπαρέβαλε την τρέχουσα κατάσταση με την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε εφαρμόσει ποτέ αντίστοιχα μέτρα. Αντίθετα, η σημερινή κυβέρνηση εφάρμοσε αυτά τα μέτρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα τήρησε πιστά. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι τα επιβληθέντα πρόστιμα εισπράχτηκαν στο ακέραιο, «μέχρι το τελευταίο ευρώ», διαψεύδοντας οποιεσδήποτε αμφιβολίες.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν οι φορείς που τιμωρήθηκαν με πρόστιμα «συνετίστηκαν», ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε με σαφήνεια: «Μια χαρά συνετίστηκαν».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis