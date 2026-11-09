Οι τράπεζες με έσοδα 2,16 δισ. από προμήθειες και κέρδη 3,71 δισ. ευρώ

Σημαντική αύξηση στα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες κατέγραψαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026. Τα συνολικά έσοδα από αυτή την κατηγορία έφτασαν τα 2,16 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 23,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 415,5 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα, με όλες τις τράπεζες να εμφανίζουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 3,71 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί ή δρομολογηθεί ενδιάμεσες πληρωμές προς τους μετόχους, ύψους περίπου 692 εκατ. ευρώ, για το διάστημα από τον Νοέμβριο έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Αλμα στα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες

Τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή των Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Εθνικής, ανήλθαν στα 2,16 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 23,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, με τα έσοδα να είναι αυξημένα κατά 415,5 εκατ. ευρώ.

Ενώ οι τόκοι εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τις τράπεζες, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες παρουσιάζουν σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό αύξησης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανόδου προέρχεται από τις αμοιβές που σχετίζονται με νέες χρηματοδοτήσεις, τις ασφαλιστικές εργασίες και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Κέρδη και πληρωμές στους μετόχους

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έφτασαν τα 3,71 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει την κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων για την εν λόγω περίοδο.

Στο πλαίσιο της διανομής κερδών, έχουν ανακοινωθεί ή δρομολογηθεί ενδιάμεσες πληρωμές προς τους μετόχους, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε περίπου 692 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο έως το τέλος Δεκεμβρίου. Σχεδόν το ήμισυ αυτού του ποσού προήλθε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η επίδοση των επιμέρους τραπεζών

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά έσοδα από υπηρεσίες ύψους 679 εκατ. ευρώ, έναντι 489 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Αυτό συνιστά αύξηση 190 εκατ. ευρώ, ή περίπου 39%, και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ασφαλιστική της δραστηριότητα, με την ίδια την τράπεζα να αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η Alpha Bank εμφάνισε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο ποσό, με τα έσοδα από προμήθειες να φτάνουν τα 482,7 εκατ. ευρώ, από 365,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 32,2%. Η Eurobank είδε τα έσοδά της να ανεβαίνουν στα 630 εκατ. ευρώ από 557 εκατ. ευρώ, με αύξηση 13%, στην οποία συνέβαλαν σημαντικά οι χορηγήσεις. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα έφτασε τα 371 εκατ. ευρώ από 336 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, ώθηση στα έσοδα έδωσαν οι πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια.

Το κόστος των τραπεζικών υπηρεσιών και η κυβερνητική παρέμβαση

Η κυβέρνηση προχώρησε σε περιορισμό συγκεκριμένων χρεώσεων που αφορούν τις αναλήψεις και τα ψηφιακά εμβάσματα. Σε περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα για το ύψος της χρέωσης. Ωστόσο, σε χρηματοδοτήσεις ή επενδυτικά προϊόντα, η ανάγνωση του συνολικού λογαριασμού είναι πιο σύνθετη.

Οι χρεώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αρχικά έξοδα, περιοδικές αμοιβές ή άλλες επιβαρύνσεις που αναγράφονται στους όρους της σύμβασης. Για παράδειγμα, το κόστος ενός δανείου για μια μικρή επιχείρηση καθορίζεται όχι μόνο από το επιτόκιο, αλλά και από τις αμοιβές που συνοδεύουν τη χρηματοδότηση.

Τα 2,16 δισ. ευρώ που αναφέρθηκαν είναι έσοδα σε επίπεδο ομίλων. Για να γίνει σαφές το πόσο έχει μεταβληθεί η επιβάρυνση του πελάτη στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι αμοιβές που προήλθαν από τις περισσότερες συναλλαγές, τα έσοδα από νέες δραστηριότητες και οι αλλαγές στην τιμή της ίδιας υπηρεσίας. Αυτή η διάκριση κρίνει και την ουσία της κυβερνητικής παρέμβασης, δηλαδή πόσο από το όφελος στις βασικές συναλλαγές παραμένει στην τσέπη του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και τις πληρωμές για τις υπόλοιπες τραπεζικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki