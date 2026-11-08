Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ με εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιρειών «φαντασμάτων» και «αχυρανθρώπων», εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν, με την εισαγγελέα να ασκεί κακουργηματικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», αποκάλυψε ένα δίκτυο που δρούσε επί τρία χρόνια, συσσωρεύοντας χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος και η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»

Η αφετηρία για την εξάρθρωση του κυκλώματος στη νύχτα της Θεσσαλονίκης ήταν ένα email που έφτασε στο πρωθυπουργικό γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Απρίλιο του 2024. Η καταγγελία διαβιβάστηκε άμεσα στον οικονομικό εισαγγελέα και από εκεί στους δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρήγγειλαν προκαταρκτική έρευνα.

Αμέσως μετά, ειδική ομάδα ελεγκτών της ΑΑΔΕ ξεκίνησε εξονυχιστικούς ελέγχους πόρτα-πόρτα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, και άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Καβάλα, οι Σέρρες και η Κατερίνη, ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης. Η επιχείρηση των «ράμπο» του οικονομικού εγκλήματος, υπό τη χαρακτηριστική κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο ολόκληρα χρόνια και κορυφώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με μπαράζ συλλήψεων, συγκεκριμένα 18.

Το εύρος της δράσης και η οικονομική ζημία

Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν τέσσερα οργανωμένα δίκτυα, με επικεφαλής δικηγόρους και λογιστές, που λυμαίνονταν τη Θεσσαλονίκη, ελέγχοντας δεκάδες καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Αυτές οι επιχειρήσεις αποκόμιζαν υπέρογκα κέρδη, αφήνοντας ταυτόχρονα τεράστια χρέη από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» έβγαλε στο φως ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η ογκώδης δικογραφία καταγράφει μια ιλιγγιώδη οικονομική ζημία: οι 917 εταιρείες που ελέγχονται άφησαν «τρύπα» στα δημόσια ταμεία ύψους 206.269.437 ευρώ, εκ των οποίων τα 138 εκατομμύρια αφορούν ανείσπρακτους φόρους και τα 68 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σε αυτά τα σημεία, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων» και οι μέθοδοι στρατολόγησης

Το κύκλωμα τοποθετούσε «αχυρανθρώπους» και «μπροστινούς» στη διοίκηση των εταιρειών ώστε να αποφεύγεται συστηματικά η πληρωμή φόρων και εισφορών. Οι «αχυράνθρωποι» προέρχονταν από διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως σερβιτόροι, πορτιέρηδες και λαντζέρισες, ενώ φέρεται να χρησιμοποιούνταν ακόμα και νεκροί. Συνολικά, εντοπίστηκαν 80 «αχυράνθρωποι» να εμφανίζονται ως εταίροι και διαχειριστές, με τον καθένα να συνδέεται ταυτόχρονα με περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρά το γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη «κοκκινίσει» τα ΑΦΜ τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν πληροφορίες που θέλουν τους εμπλεκομένους να στρατολογούν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά. Ενδεικτικά για τη δράση του κυκλώματος είναι τα μηνύματα που αντάλλαζαν δύο από τα αρχηγικά στελέχη ενός εκ των τεσσάρων δικτύων, ένας δικηγόρος και ένας λογιστής. Ο δικηγόρος είχε τον ρόλο του «παρόχου» και του «νομικού εγκεφάλου», βρίσκοντας τους «αχυρανθρώπους» και εξασφαλίζοντας τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους, ενώ ο λογιστής αναλάμβανε το τεχνικό/λογιστικό κομμάτι σε ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Ένα από τα μηνύματα ανέφερε: «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας».

Οι κακουργηματικές διώξεις και η δικαστική διαδικασία

Η εισαγγελέας άσκησε, χθες Σάββατο, στους συλληφθέντες ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, την πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος, και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, οι 16 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Η σύλληψη των δύο ατόμων αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, οι συλληφθέντες θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος από κοινού με τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή τους, δηλαδή αν θα παραμείνουν κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι πιθανότατα με περιοριστικούς όρους μέχρι να δικαστούν.

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ερρίκος Πετιλόν συμμετείπε ως διαχειριστής σε έξι νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε άλλα δύο, δηλαδή συνολικά σε οκτώ νομικά πρόσωπα. Στα νομικά αυτά πρόσωπα που συμμετείχε, υπήρξαν χρέη ύψους 595.976,53 ευρώ.

Ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος, τοποθετήθηκε δημόσια για την εμπλοκή του εντολέα του. Δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός «αχυράνθρωπος» δεν αρμόζει στον Ερρίκο Πετιλόν, υποστηρίζοντας ότι τον χρησιμοποιούσαν για να εκμεταλλευτούν την αναγνωρισιμότητά του. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη δικογραφία έχει ήδη δηλωθεί στην Εφορία και έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos