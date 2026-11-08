Η Cavino ενισχύει τα μεγέθη της μετά την εξαγορά των Ελληνικών Κελλαριών Οίνων

Ισχυρή ώθηση στα μεγέθη της Cavino έδωσε η απόκτηση της ιστορικής εταιρείας Ελληνικά Κελλάρια Οίνων, που ανήκει στην οικογένεια Κουρτάκη. Η σημαντική αυτή εξαγορά εδραίωσε περαιτέρω την παρουσία της Cavino στην αγορά κρασιού, οδηγώντας σε αξιοσημείωτη ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ουσιαστικής διεύρυνσης για τον όμιλο, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του σε μια μεγαλύτερη επιχειρηματική κλίμακα.

Η στρατηγική εξαγορά και η ενίσχυση της αγοράς

Η Cavino, η οποία ηγείται των εξαγορών στον κλάδο του κρασιού, προχώρησε στην απόκτηση των Ελληνικών Κελλαριών Οίνων, μια κίνηση που είχε άμεσο και θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η ενσωμάτωση της ιστορικής αυτής εταιρείας, γνωστής για την παράδοσή της στην οινοποιία, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Cavino στην ελληνική αγορά.

Η απόφαση για την εξαγορά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης επενδύσεων και της επέκτασης της παραγωγικής βάσης του ομίλου. Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις, με κορυφαία την απόκτηση της εταιρείας Κουρτάκη, ήταν οι βασικοί παράγοντες πίσω από την αύξηση του κύκλου εργασιών και την ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων κατά το έτος 2025.

Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Cavino για το 2025 παρουσίασαν σημαντική άνοδο. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 55%, φτάνοντας τα 54,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22%.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών για το 2025 έφτασε τα 39,2 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 36 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Από αυτό το ποσό, τα 20,6 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 52% του κύκλου εργασιών, προήλθαν από εξαγωγές, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεύρυνση δραστηριοτήτων και επιχειρηματικό μοντέλο

Η διευρυμένη δομή του ομίλου Cavino συνδυάζει πλέον διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά, επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτά περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές, την αξιοποίηση ιστορικών εμπορικών σημάτων, την premium οινοποίηση και τον οινοτουρισμό. Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ούζου και τσίπουρου, ενώ διατηρεί και στρατηγικές συνεργασίες διανομής.

Η γεωγραφική διασπορά της παραγωγής, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη κάλυψη κατηγοριών προϊόντων, ενισχύει τη δυνατότητα της Cavino να εξυπηρετεί αποτελεσματικά διαφορετικές αγορές και κανάλια πώλησης. Αυτή η διαφοροποίηση επιτρέπει στον όμιλο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος καταναλωτών και συνεργατών.

Οι προτεραιότητες της διοίκησης για το μέλλον

Η διοίκηση της Cavino, υπό την οικογένεια Αναστασίου, με τον Θεόδωρο Αναστασίου ως πρόεδρο και τον Γιάννη Αναστασίου ως διευθύνοντα σύμβουλο, έχει θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν από την ενοποίηση των εταιρειών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.

Επιπρόσθετα, η διοίκηση στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικής και εφοδιαστικής αποδοτικότητας, καθώς και στην πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και του δανεισμού. Άλλες βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κερδοφορίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, εστιάζοντας σε επώνυμα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η ιστορία της Cavino

Η Cavino ιδρύθηκε το 1958 στο Αίγιο Αχαΐας, μια περιοχή που αποτελεί μία από τις ιστορικότερες αμπελουργικές ζώνες της Πελοποννήσου. Από το 1969 και μετά, η δραστηριότητά της επικεντρώθηκε στην παραγωγή, οινοποίηση, εμφιάλωση και εμπορία οίνων. Παράλληλα, η εταιρεία επεκτάθηκε και στην παραγωγή ούζου, τσίπουρου και άλλων αποσταγμάτων.

Σήμερα, οι δραστηριότητες του ομίλου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τη συνεργασία με αμπελουργούς και τη διαχείριση αμπελώνων, μέχρι την παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Επίσης, περιλαμβάνουν την εμφιάλωση και την παλαίωση των προϊόντων της.

Με πληροφορίες από: Newsit