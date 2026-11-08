Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης καταγγέλλει κυβερνητικά fake news για τους μισθούς

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Φραγκίσκος Κουτεντάκης, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας το υπουργείο Οικονομικών για «στατιστική λαθροχειρία» και «κυβερνητικά fake news» σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων για τους μισθούς στην Ελλάδα. Ο κ. Κουτεντάκης υπογράμμισε ότι «τα fake news κατασκευάζονται και με αληθινούς αριθμούς, όταν τους χρησιμοποιείς επιλεκτικά για να παραπλανήσεις», αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούνται από την κυβερνητική πλευρά. Η κριτική του εστιάζει στην παραπλάνηση των εργαζομένων και στην αλλοίωση της πραγματικής εικόνας της αγοραστικής τους δύναμης.

Κατηγορίες για στατιστική λαθροχειρία

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε χαρακτηριστικά τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Οικονομικών χειρίζεται τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι στα στοιχεία που αφορούν τον μέσο μισθό, η απάντηση δίνεται με αναφορά στον κατώτατο μισθό, δημιουργώντας μια στρεβλή εικόνα. Παράλληλα, επισήμανε ότι σε συγκρίσεις που αφορούν το έτος 2025, επιστρατεύονται στοιχεία του 2026, ενώ στη γενική εικόνα αντιπαραβάλλονται μόνο οι υποκατηγορίες που εξυπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν «στατιστική λαθροχειρία» που αποσκοπεί στη διάσωση του κυβερνητικού αφηγήματος. Εξήγησε ότι τα «fake news» μπορούν να κατασκευαστούν ακόμα και με αληθινούς αριθμούς, όταν αυτοί χρησιμοποιούνται επιλεκτικά και με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat, τα οποία, όπως ανέφερε, είναι «αμείλικτα» και αποκαλύπτουν την πραγματική κατάσταση. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. Αυτή η θέση υποδηλώνει μια σημαντική υστέρηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιπλέον, ο κ. Κουτεντάκης παρουσίασε μια ανησυχητική τάση για την περίοδο από το 2019 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξαετίας, ο ελληνικός μέσος μισθός κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, πέφτοντας από το 49% στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτή η πτώση, όπως υπογράμμισε, επιβεβαιώνει την επιδείνωση της θέσης των Ελλήνων εργαζομένων σε σχέση με τους ευρωπαίους ομολόγους τους.

Αγοραστική δύναμη και αυξήσεις τιμών

Στην κριτική του, ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. έθιξε και το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Τόνισε ότι οι ονομαστικές αυξήσεις που παρατηρούνται στους μισθούς στην Ελλάδα υστερούν σημαντικά έναντι των αυξήσεων των τιμών στην αγορά. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση της πραγματικής αξίας του μισθού και την επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Ο κ. Κουτεντάκης απηύθυνε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Αρκετά με την κοροϊδία. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι αγοράζει ο μισθός τους. Το παραμύθι δεν πουλάει πια». Με αυτή τη φράση, υπογράμμισε ότι οι πολίτες έχουν πλήρη επίγνωση της οικονομικής τους κατάστασης και δεν πείθονται από τα κυβερνητικά αφηγήματα περί αυξήσεων.

Αμφισβήτηση στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας

Πέρα από την κριτική προς το Υπουργείο Οικονομικών, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης έθεσε υπό αμφισβήτηση και στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς του Υπουργείου Εργασίας περί αύξησης του μέσου μηνιαίου μισθού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται να επικαλείται το Υπουργείο Εργασίας, ο μέσος μηνιαίος μισθός αυξήθηκε από 1.264 ευρώ το 2019 και έφτασε τα 1.516 ευρώ το 2025. Ο κ. Κουτεντάκης ζήτησε να του υποδειχθεί το ακριβές σημείο της τελευταίας έκθεσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ όπου αναφέρεται αυτή η συγκεκριμένη πληροφορία, εκφράζοντας την αμφιβολία του για την πηγή των δεδομένων.

Η «διάψευση» της Eurostat

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα σχετικά με τη στάση του Υπουργείου Εργασίας απέναντι στα διεθνή στατιστικά δεδομένα. «Εκτός αν θεωρούν ότι θα διαψεύσουν τη Eurostat με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Εργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι τα δελτία τύπου δεν μπορούν να αντικρούσουν τα επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής.

Η δήλωση αυτή ενισχύει την άποψη του κ. Κουτεντάκη ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας, αγνοώντας τα επίσημα και αντικειμενικά στοιχεία που προέρχονται από διεθνείς φορείς όπως η Eurostat. Ο ίδιος επανέλαβε την πεποίθησή του ότι το Υπουργείο Οικονομικών καταφεύγει στη στατιστική λαθροχειρία για να υποστηρίξει το κυβερνητικό αφήγημα, ειδικά όταν βρίσκεται «μέσα στην απελπισία του».

Με πληροφορίες από: Topontiki