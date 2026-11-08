Ο πληθωρισμός κυρίαρχο θέμα στις ΗΠΑ: Οι ανησυχίες των εταιρειών για το υψηλό κόστος

Ο πληθωρισμός έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των αναλυτών κατά τις τηλεδιασκέψεις για τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών του δείκτη S&P 500 και της Wall Street. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την εκτίναξη του κόστους λειτουργίας και την παράλληλη εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες των επιχειρήσεων

Από τους κατασκευαστές χρωμάτων μέχρι τους παραγωγούς μπαχαρικών, τα στελέχη των επιχειρήσεων αξιολογούν τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών. Αναζητούν ενεργά τρόπους για να αμβλύνουν την πίεση που δέχονται και να καθησυχάσουν τους επενδυτές, οι οποίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

Τα πρόσφατα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό εισόδημα και τις δαπάνες «συνθέτουν μια ανησυχητική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή», όπως δήλωσαν οι αναλυτές της Bloomberg Economics, Τρόι Ντιούρι και Άννα Γουόνγκ. Οι ίδιοι επεσήμαναν ότι ο πληθωρισμός κινείται σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ η αύξηση του εισοδήματος δεν συμβαδίζει με αυτόν τον ρυθμό, δημιουργώντας ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Επιπτώσεις από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου είχε πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία. Ενώ οδήγησε σε εξαιρετικά ισχυρά αποτελέσματα για τους ενεργειακούς κολοσσούς, ταυτόχρονα προκάλεσε σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων, των πλαστικών ρητινών και άλλων βασικών πρώτων υλών.

Αυτή η άνοδος του κόστους των πρώτων υλών είχε ως αποτέλεσμα να καταστούν ακριβότερες οι αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς και η συσκευασία των προϊόντων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Αυξημένος αριθμός αναφορών στον πληθωρισμό

Οι αναφορές στους όρους «πληθωρισμός» ή «πληθωριστικός» στις τηλεδιασκέψεις των εταιρειών του S&P 500 τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 820. Ο αριθμός αυτός καταγράφηκε ως ο υψηλότερος μηνιαίος από τον Φεβρουάριο του 2024, υπογραμμίζοντας την κεντρική θέση του ζητήματος στην ατζέντα των επιχειρήσεων.

Η βιομηχανία αντιπροσώπευε το ένα τέταρτο του συνόλου των αναφορών, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας και οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα επιβάρυναν ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο κλάδο.

Παραδείγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο

Η Lennox International, μια κατασκευάστρια συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC), κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών στον πληθωρισμό. Ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Αλόκ Μασκάρα, προειδοποίησε ότι η εταιρεία αναμένει «συνέχιση των πληθωριστικών πιέσεων, κυρίως λόγω των δασμών, του κόστους των εξαρτημάτων και των τιμών των εμπορευμάτων».

Ανάλογα επηρεάστηκε και ο κλάδος των πρώτων υλών, καθώς οι τιμές των παραγώγων πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Η κατασκευάστρια χρωμάτων PPG Industries παρουσίασε τα σχέδιά της για τον περιορισμό της πίεσης μέσω αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων της. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τίμοθι Μ. απέφυγε να υπερεκτιμήσει τα πιθανά οφέλη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σίγουρα δεν θα θεωρούσα τον πληθωρισμό των τιμών ως παράγοντα που λειτουργεί ευνοϊκά βραχυπρόθεσμα, καθώς έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε».

Με πληροφορίες από: Newsit