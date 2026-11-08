Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ετοιμάζεται να εφαρμόσει μια νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών, η οποία ονομάζεται «Γιορτές για όλους». Η δράση αυτή στοχεύει στην ελάφρυνση του κόστους για τους καταναλωτές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας μειωμένες τιμές σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που αφορούν το γιορτινό τραπέζι. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία θα καλύψει 25 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου.

Η νέα δράση «Γιορτές για όλους»

Η πρωτοβουλία με την ονομασία «Γιορτές για όλους» αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Κύριος σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε βασικά προϊόντα για το Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε πιο προσιτές τιμές. Η δράση αυτή έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών για τη μείωση τιμών στην αγορά.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εστιάζει σε 25 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τις εορταστικές περιόδους. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Αρχή επιδιώκει να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στα νοικοκυριά, επιτρέποντάς τους να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τις γιορτές με μειωμένο κόστος, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη οργάνωση των εορταστικών γευμάτων.

Πότε θα εφαρμοστεί και ποιες οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρίας Δέσποινας Τσαγγάρη, η δράση «Γιορτές για όλους» αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 18 Δεκεμβρίου. Η κυρία Τσαγγάρη παρείχε αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο ΕΡΤnews, δίνοντας το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της πρωτοβουλίας.

Οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες του «καλαθιού» των εορτών πρόκειται να γίνουν προς το τέλος του Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα έχουν επαρκή χρόνο να ενημερωθούν για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται και τις προσφορές, πριν την έναρξη της εφαρμογής της δράσης στα μέσα Δεκεμβρίου.

Τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο «καλάθι»

Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων που θα ενταχθούν στη δράση «Γιορτές για όλους», ξεχωριστή θέση θα έχει το κρέας. Συγκεκριμένα, η κυρία Τσαγγάρη ανέφερε ότι στο «καλάθι» θα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το αρνί και η γαλοπούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα είδη κρέατος δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες φάσεις παρόμοιων πρωτοβουλιών για τη μείωση τιμών, καθιστώντας την τρέχουσα δράση πιο ολοκληρωμένη για τις εορταστικές ανάγκες.

Πέρα από το αρνί και τη γαλοπούλα, το «καλάθι» θα περιέχει επίσης βασικά είδη κρέατος όπως το μοσχάρι και το χοιρινό, τα οποία αποτελούν παραδοσιακές επιλογές για το γιορτινό τραπέζι. Η συμπερίληψη αυτών των προϊόντων στοχεύει στην κάλυψη ενός ευρέος φάσματος διατροφικών συνηθειών και προτιμήσεων των καταναλωτών κατά την περίοδο των εορτών.

Η διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 60 κωδικοί προϊόντων για να αποτελέσουν μέρος της δράσης. Ωστόσο, ο στόχος της Αρχής είναι να εμπλουτίσει περαιτέρω το «καλάθι» με την προσθήκη επιπλέον κωδικών προϊόντων, ώστε να είναι διαθέσιμη μια ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία για τους καταναλωτές έως την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας.

Στόχος οι σημαντικές μειώσεις τιμών

Όσον αφορά το ύψος των μειώσεων τιμών, η κυρία Τσαγγάρη εξήγησε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επιδιώκει σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων να επιτευχθούν μειώσεις που θα είναι μεγαλύτερες από το 5%. Το ποσοστό του 5% είχε καθοριστεί ως ο ελάχιστος στόχος στις προηγούμενες φάσεις των πρωτοβουλιών για τη μείωση τιμών, υποδεικνύοντας μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις φετινές γιορτές.

Μάλιστα, η ίδια πρόσθεσε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για ορισμένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών μπορεί να φτάσουν έως και το 25%. Αυτό το ποσοστό σηματοδοτεί μια σημαντική έκπτωση για τους καταναλωτές, προσφέροντας μια ουσιαστική οικονομική ανάσα ενόψει των εορτών. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis