Όροι δόμησης: Τι επιτρέπεται να χτίσουμε και πώς το εξασφαλίζουμε

Η αγορά ενός οικοπέδου ή ενός αγροτεμαχίου αποτελεί για πολλούς πολίτες μια σημαντική επένδυση ζωής. Ωστόσο, ένα από τα συνηθέστερα και σοβαρότερα λάθη που παρατηρούνται είναι η εσφαλμένη αντίληψη ότι κάθε ακίνητο με επαρκή επιφάνεια μπορεί αυτομάτως να οικοδομηθεί. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα κατασκευής ενός κτιρίου εξαρτάται από ένα σύνθετο σύνολο πολεοδομικών κανόνων, οι οποίοι είναι γνωστοί ως όροι δόμησης.

Οι όροι δόμησης: Βασικοί κανόνες για κάθε ακίνητο

Οι όροι δόμησης αποτελούν τους κανόνες που προσδιορίζουν τη δυνατότητα και τα επιτρεπόμενα μεγέθη κατασκευής ενός κτιρίου σε ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν με ακρίβεια τι επιτρέπεται να κατασκευαστεί, σε ποια επιφάνεια, με ποιο ύψος, με ποιες αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι όροι αυτοί διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Επίσης, επηρεάζονται από το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς, τυχόν ειδικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί για την περιοχή, καθώς και από περιορισμούς προστασίας που ενδεχομένως ισχύουν.

Η καθοριστική σημασία τους στην αγορά ακινήτων

Η σημασία των όρων δόμησης είναι καθοριστική και εκτείνεται πέρα από την απλή έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την εμπορική αξία ενός ακινήτου. Ένα ακίνητο με ευνοϊκούς όρους δόμησης έχει σαφώς μεγαλύτερη αξία στην αγορά σε σύγκριση με ένα άλλο που, αν και μπορεί να έχει μεγάλη επιφάνεια, οι όροι δόμησης περιορίζουν σημαντικά τις κατασκευαστικές του δυνατότητες.

Η μη εκ των προτέρων διερεύνηση των όρων δόμησης μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις και να ακυρώσει μια επένδυση, καθώς η προσδοκώμενη αξιοποίηση του ακινήτου ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Ειδική προσοχή σε εκτός σχεδίου περιοχές και οικισμούς

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στους οικισμούς, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη νομολογία, την οριοθέτηση και την οικοδομησιμότητα των ακινήτων. Σε αυτές τις περιοχές, οι πολεοδομικοί κανόνες μπορεί να είναι πιο σύνθετοι ή να έχουν υποστεί αλλαγές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές.

Για τον λόγο αυτό, ο προηγούμενος πολεοδομικός έλεγχος είναι απολύτως απαραίτητος πριν από οποιαδήποτε ενέργεια αγοράς ή σχεδιασμού κατασκευής σε τέτοιου είδους ακίνητα. Ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν επακριβώς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που διέπουν το ακίνητο.

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και η υποχρεωτική βεβαίωση

Με το ισχύον πλαίσιο ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σε ορισμένα σημεία, αλλά ταυτόχρονα έχει καταστήσει απαραίτητα ορισμένα βήματα. Ένα βασικό στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, ιδίως όταν δεν έχει προηγηθεί προέγκριση, είναι η έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης.

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και αποτελεί ένα επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τους ισχύοντες όρους δόμησης για το συγκεκριμένο ακίνητο. Η κατοχή αυτής της βεβαίωσης είναι πλέον υποχρεωτική και διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη συμβατότητα της προτεινόμενης κατασκευής με το πολεοδομικό καθεστώς.

Βασικές έννοιες: Συντελεστής δόμησης και ποσοστό κάλυψης

Για την καλύτερη κατανόηση των όρων δόμησης, είναι χρήσιμο να αναφερθούν δύο βασικές έννοιες. Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) προσδιορίζει τη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση ενός ακινήτου. Για παράδειγμα, εάν ένα οικόπεδο έχει επιφάνεια 500 τετραγωνικών μέτρων και ο Συντελεστής Δόμησης είναι 0,8, τότε η επιτρεπόμενη δόμηση είναι καταρχήν 400 τετραγωνικά μέτρα.

Το Ποσοστό Κάλυψης, από την άλλη πλευρά, καθορίζει το μέγιστο τμήμα του οικοπέδου που επιτρέπεται να καταλαμβάνει η προβολή του κτιρίου στο έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζει το αποτύπωμα του κτιρίου στο οικόπεδο, αφήνοντας ελεύθερο χώρο γύρω από αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην αρμονική ένταξη των κατασκευών στο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Enikos