Προσοχή στις προσφορές: Το «5+1 δώρο» αναψυκτικού κοστίζει 105% ακριβότερα ανά λίτρο

Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei φέρνει στο φως μια σημαντική πτυχή των αγορών, αναδεικνύοντας ότι οι δελεαστικές προσφορές και οι μεγαλύτερες συσκευασίες δεν αποτελούν απαραίτητα εγγύηση για οικονομικότερη αγορά. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, αποκαλύπτεται ότι μια πολυσυσκευασία αναψυκτικού με την ένδειξη «5+1 δώρο» μπορεί να είναι ακριβότερη κατά 105% ανά λίτρο σε σύγκριση με τη φιάλη, ενώ μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ κοστίζει 44% περισσότερο ανά κιλό. Παρόμοια ευρήματα παρατηρούνται και στα ζυμαρικά, όπου η πολυσυσκευασία αποδεικνύεται ακριβότερη από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων.

Οι κρυφές παγίδες των προσφορών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναδεικνύει η πλατφόρμα PosoKanei αφορά μια πολυσυσκευασία αναψυκτικού με την ένδειξη «5+1 δώρο». Η συγκεκριμένη προσφορά περιλαμβάνει έξι κουτάκια των 330 ml και η τιμή της ανέρχεται στα 3,25 ευρώ. Ωστόσο, η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού, με χωρητικότητα 1,5 λίτρου, διατίθεται στην τιμή των 1,20 ευρώ.

Η σύγκριση των τιμών ανά λίτρο αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή διαφορά: η πολυσυσκευασία είναι περίπου 105% ακριβότερη ανά λίτρο σε σχέση με τη φιάλη του 1,5 λίτρου. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την προσθήκη ενός δωρεάν κουτιού, η συγκεκριμένη προσφορά δεν συνιστά την πιο οικονομική επιλογή για τον καταναλωτή, καθώς η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού προσφέρεται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

Η σημασία της τιμής ανά μονάδα μέτρησης

Η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), υπογραμμίζει τη σημασία της σύγκρισης όχι μόνο της συνολικής τιμής της συσκευασίας, αλλά και της τιμής ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο. Όπως τονίζει, «η χαμηλότερη τιμή στο ράφι δεν σημαίνει πάντα και την οικονομικότερη αγορά».

Τα ευρήματα από τις συγκρίσεις σε καφέ και ζυμαρικά επιβεβαιώνουν αυτή την παρατήρηση. Μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ μπορεί να είναι ακριβότερη κατά 44% ανά κιλό από μια μικρότερη, ενώ η πολυσυσκευασία ζυμαρικών μπορεί να κοστίζει περισσότερο από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων. Αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν την ανάγκη για προσεκτική εξέταση των τιμών ανά μονάδα μέτρησης, προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν πραγματικά συμφέρουσες επιλογές.

Η πλατφόρμα PosoKanei στην υπηρεσία του καταναλωτή

Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αυτές τις συγκρίσεις εύκολα και αποτελεσματικά. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να εντοπίζουν ποιες επιλογές τους συμφέρουν πραγματικά, συγκρίνοντας τις τιμές ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αλλάξει τον τρόπο που οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους. Όπως αναφέρει η Δέσποινα Τσαγγάρη, η επιλογή δεν πρέπει να καθοδηγείται μόνο από την προσφορά που είναι ορατή, αλλά από την πραγματική αξία του προϊόντος. Η διαφάνεια των τιμών μετατρέπεται έτσι σε καλύτερες αποφάσεις και σε πραγματική εξοικονόμηση για κάθε νοικοκυριό.

Το ιστορικό τιμών και οι μεταβολές στην αγορά

Μια επιπλέον δυνατότητα που προσφέρει η πλατφόρμα PosoKanei είναι η παρακολούθηση του ιστορικού των τιμών σε βάθος δύο μηνών. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποτύπωση των μεταβολών που καταγράφονται στην αγορά, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις διακυμάνσεις των τιμών των προϊόντων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λειτουργίας είναι η περίπτωση των ζυμαρικών. Μια πολυσυσκευασία ζυμαρικών, η οποία την 1η Νοεμβρίου κόστιζε 3,07 ευρώ, είχε τιμή 2,72 ευρώ στις 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης των 35 λεπτών, ή περίπου 12,9%, μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η μεταβολή αυτή στις τιμές μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών και να διαφοροποιήσει την οικονομικότερη επιλογή, ανάλογα με τις εκάστοτε τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά. Το ιστορικό τιμών αναδεικνύει έτσι ότι η πιο συμφέρουσα επιλογή δεν είναι σταθερή, αλλά μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας την ενημέρωση για τις τιμές ανά μονάδα μέτρησης ακόμα πιο κρίσιμη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki