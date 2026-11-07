Ανοίγει ο «κουμπαράς» έως 2.400 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί

Το νομοσχέδιο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη θεσμοθετεί τον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων (ΑΕΛΑ), γνωστό και ως «κουμπαρά για τη νέα γενιά». Το μέτρο, που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προβλέπει κρατική ενίσχυση στις καταθέσεις των οικογενειών για τα παιδιά τους. Το Δημόσιο θα προσθέτει στον λογαριασμό κάθε παιδιού ποσό ίσο με αυτό που καταβάλλει η οικογένεια, έως ένα αρχικό ανώτατο όριο 1.200 ευρώ ετησίως. Έτσι, ο συνολικός ετήσιος «κουμπαράς» μπορεί να φτάσει τα 2.400 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι αποδόσεις των επενδύσεων.

Ένας «κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (ΑΕΛΑ) αποτελεί μια νέα παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο τη δημιουργία ενός «κουμπαρά» για τη νέα γενιά. Το νομοσχέδιο που τον θεσμοθετεί, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο λογαριασμός αυτός θα επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως γονείς, παππούδες, συγγενείς, νονούς ή ακόμα και επιχειρήσεις, να καταβάλλουν χρήματα για λογαριασμό των παιδιών. Το συνολικό όριο εισφορών από ιδιώτες ανά παιδί ορίζεται σε 10.000 ευρώ ετησίως.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε ανοίγει ο λογαριασμός

Ο ΑΕΛΑ αναμένεται να είναι διαθέσιμος από τις αρχές του 2027. Δικαιούχοι θα είναι ανήλικοι έως δύο ετών, οι οποίοι διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Σε πρώτη φάση, το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά.

Ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού, ακόμα και πριν από τη συμπλήρωση των δύο ετών. Η δημιουργία του λογαριασμού θα γίνεται σε πάροχο, ο οποίος μπορεί να είναι τράπεζα, εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλος κατάλληλος χρηματοπιστωτικός φορέας.

Πώς λειτουργεί η κρατική ενίσχυση

Το Δημόσιο θα συμμετέχει ενεργά στον «κουμπαρά» των παιδιών, καταβάλλοντας ποσό ίσο με εκείνο που εισφέρουν οι ιδιώτες. Το αρχικό ανώτατο όριο της κρατικής συμμετοχής ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ετησίως και προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Η κρατική συνεισφορά πιστώνεται στον λογαριασμό εντός 30 ημερών από κάθε καταβολή που γίνεται από ιδιώτες.

Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια καταθέτει 100 ευρώ κάθε μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος θα προσθέτει άλλα 1.200 ευρώ, φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 2.400 ευρώ ετησίως, πριν από τυχόν αποδόσεις ή χρεώσεις. Αν όμως η οικογένεια καταβάλλει 5.000 ευρώ, η κρατική ενίσχυση θα παραμείνει στο ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Οι επενδύσεις του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο που συγκεντρώνεται στον ΑΕΛΑ επενδύεται αποκλειστικά σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα. Αυτά περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια, ETF, καθώς και μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αντίθετα, αποκλείονται επενδύσεις σε κρυπτοστοιχεία, παράγωγα προϊόντα, προϊόντα μόχλευσης, δομημένα προϊόντα και ορισμένες εναλλακτικές επενδύσεις. Επίσης, οι καταθέσεις και τα αμοιβαία χρηματαγοράς θεωρούνται μετρητά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr