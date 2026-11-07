Σούπερ μάρκετ: Οι παγίδες των προσφορών και οι κρυφές διαφορές στις τιμές

Μια «ψευδαίσθηση» επικρατεί συχνά στα σούπερ μάρκετ σχετικά με τις πολυσυσκευασίες και τις προσφορές, καθώς αποδεικνύεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα ή η εντυπωσιακή έκπτωση δεν συνεπάγονται απαραίτητα χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα παραδείγματα αναδεικνύουν διαφορές τιμών που φτάνουν έως και το 105% ανά λίτρο, ενώ μεγαλύτερες συσκευασίες καφέ και πολυσυσκευασίες ζυμαρικών κοστίζουν περισσότερο ανά μονάδα μέτρησης.

Οι συγκρίσεις τιμών αποκαλύπτουν ότι μια προσφορά «5+1 δώρο» μπορεί να είναι 105% ακριβότερη ανά λίτρο, μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ 44% ακριβότερη ανά κιλό, και μια πολυσυσκευασία ζυμαρικών μπορεί να είναι ακριβότερη από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων.

Οι κρυφές διαφορές στις τιμές

Τα παραδείγματα αυτά υπογραμμίζουν ότι η εντυπωσιακή έκπτωση και η μεγαλύτερη ποσότητα δεν εγγυώνται απαραίτητα χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, μέσω της σύγκρισης των τιμών ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, φέρνει στο φως διαφορές που δεν είναι πάντοτε άμεσα ορατές στην τελική τιμή της συσκευασίας, καθοδηγώντας τους καταναλωτές στην πιο συμφέρουσα επιλογή.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, παραχώρησε δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εστιάζοντας στα ευρήματα των τριών συγκρίσεων και στην κρίσιμη σημασία της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών.

Παραδείγματα που προβληματίζουν

Στην περίπτωση μιας προσφοράς «5+1 δώρο» για αναψυκτικό, η σύγκριση έδειξε ότι, παρά την προσθήκη ενός δωρεάν κουτιού, αυτή η επιλογή δεν είναι η οικονομικότερη. Μια φιάλη του ίδιου αναψυκτικού διατίθεται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο, καθιστώντας την προσφορά 105% ακριβότερη ανά λίτρο.

Αντίστοιχα, μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ βρέθηκε να είναι 44% ακριβότερη ανά κιλό σε σύγκριση με μικρότερη συσκευασία του ίδιου προϊόντος. Αυτό αναδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέγεθος μιας συσκευασίας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη χαμηλότερου κόστους, καθώς η τιμή ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να διαφοροποιεί σημαντικά την οικονομική εικόνα για τον καταναλωτή.

Η περίπτωση των ζυμαρικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των τιμών στα ζυμαρικά, όπου ένα μεμονωμένο πακέτο σπαγγέτι των 500 γραμμαρίων κοστίζει 0,69 ευρώ. Αντίθετα, η πολυσυσκευασία του ίδιου προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα πακέτα των 500 γραμμαρίων, διατίθεται προς 3,07 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι, για την ίδια συνολική ποσότητα και το ίδιο προϊόν, η πολυσυσκευασία είναι ακριβότερη κατά περίπου 11,2% σε σύγκριση με την αγορά των τεσσάρων χωριστών πακέτων. Τα παραδείγματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεκτική εξέταση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης από τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr