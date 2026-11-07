Οι κρυφές παγίδες των προσφορών στα σούπερ μάρκετ: Αποκαλύψεις για τις τιμές ανά μονάδα

Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις προσφορές που εφαρμόζονται στα σούπερ μάρκετ, ειδικά σε προϊόντα που διατίθενται σε μεγαλύτερες συσκευασίες ή πολυσυσκευασίες. Συχνά, μια φαινομενικά συμφέρουσα προσφορά μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερη για τον καταναλωτή, όπως δείχνουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Μια προσφορά «5+1 δώρο» βρέθηκε να είναι 105% ακριβότερη ανά λίτρο, ενώ μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ κοστίζει 44% περισσότερο ανά κιλό.

Οι προσφορές που κρύβουν υψηλότερο κόστος

Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν ότι η εντυπωσιακή έκπτωση ή η μεγαλύτερη ποσότητα ενός προϊόντος δεν εγγυώνται απαραίτητα χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. Οι συγκρίσεις τιμών δείχνουν πως οι πολυσυσκευασίες και οι μεγάλες συσκευασίες μπορεί να είναι πιο ακριβές ανά μονάδα μέτρησης, παρά την αρχική εντύπωση.

Εκτός από την προσφορά «5+1 δώρο» που αποδεικνύεται υπερδιπλάσια ακριβότερη ανά λίτρο, εντοπίστηκε περίπτωση όπου μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ κοστίζει 44% περισσότερο ανά κιλό. Παράλληλα, μια πολυσυσκευασία ζυμαρικών μπορεί να είναι ακριβότερη από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων του ίδιου προϊόντος.

Η σημασία της τιμής ανά μονάδα μέτρησης

Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, αποκαλύπτοντας διαφορές που δεν είναι πάντοτε άμεσα ορατές στην τελική τιμή της συσκευασίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναδεικνύεται ποια επιλογή είναι πραγματικά πιο συμφέρουσα για τον καταναλωτή.

Η σύγκριση ανά μονάδα μέτρησης είναι κρίσιμη για την αποφυγή παγίδων, καθώς επιτρέπει στους καταναλωτές να αντιληφθούν το πραγματικό κόστος των προϊόντων, πέρα από τις εντυπωσιακές ενδείξεις των προσφορών. Αυτός ο τρόπος σύγκρισης βοηθά στην επιλογή της πιο οικονομικής λύσης στις καθημερινές αγορές.

Η παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής

Η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παραχώρησε δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη δήλωσή της, η κυρία Τσαγγάρη έθεσε στο επίκεντρο τα ευρήματα των τριών συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τη σημασία της τιμής ανά μονάδα μέτρησης για τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών.

Η τοποθέτησή της υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή από τους καταναλωτές και την κατανόηση των πραγματικών δεδομένων πίσω από τις προσφορές, ώστε να μπορούν να κάνουν συνειδητές και οικονομικά επωφελείς επιλογές.

Αναλυτικό παράδειγμα: Η πολυσυσκευασία αναψυκτικού

Μια από τις συγκρίσεις αφορά μια πολυσυσκευασία αναψυκτικού με την ένδειξη «5+1 δώρο». Η συγκεκριμένη πολυσυσκευασία περιλαμβάνει έξι κουτάκια των 330 ml και η τιμή της ανέρχεται στα 3,25 ευρώ.

Σε αντιπαράθεση, η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού, με χωρητικότητα 1,5 λίτρου, κοστίζει 1,20 ευρώ. Η σύγκριση των δύο επιλογών, με βάση την τιμή ανά λίτρο, αποκαλύπτει ότι η πολυσυσκευασία είναι περίπου 105% ακριβότερη ανά λίτρο σε σχέση με τη φιάλη των 1,5 λίτρων.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι, παρά την προσθήκη ενός δωρεάν κουτιού, η συγκεκριμένη προσφορά δεν αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για τον καταναλωτή, καθώς η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού διατίθεται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο.

Άλλα παραδείγματα που προβληματίζουν

Πέρα από το αναψυκτικό, οι συγκρίσεις έδειξαν παρόμοιες αποκλίσεις και σε άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ βρέθηκε να είναι 44% ακριβότερη ανά κιλό σε σύγκριση με μικρότερες συσκευασίες του ίδιου προϊόντος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αγορά μιας πολυσυσκευασίας ζυμαρικών μπορεί να είναι πιο δαπανηρή από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεκτική εξέταση των τιμών ανά μονάδα μέτρησης πριν από κάθε αγορά στα σούπερ μάρκετ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis