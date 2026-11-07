Ο «κουμπαράς» της νέας γενιάς: Πώς λειτουργεί ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων

Τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, το οποίο περιλαμβάνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των παρεμβάσεων αυτών βρίσκεται και η θέσπιση του νέου Ατομικού Επενδυτικού Λογαριασμού Ανηλίκων (ΑΕΛΑ), γνωστού και ως «κουμπαράς» της νέας γενιάς. Αυτό το νέο εργαλείο στοχεύει στη δημιουργία ενός μακροχρόνιου αποταμιευτικού και επενδυτικού πλάνου για τα παιδιά, προσφέροντας σημαντική στήριξη από το ελληνικό Δημόσιο.

Πώς λειτουργεί ο νέος «κουμπαράς»

Ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (ΑΕΛΑ) προβλέπει ότι το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλλει ισόποση συνεισφορά με την οικογένεια. Το ανώτατο όριο αυτής της κρατικής συνεισφοράς έχει οριστεί αρχικά στα 1.200 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι αν οι γονείς καταθέτουν 100 ευρώ κάθε μήνα για το παιδί τους, το κράτος θα προσθέτει ένα επιπλέον ποσό 100 ευρώ τον μήνα στον λογαριασμό.

Με αυτό τον τρόπο, στο τέλος της χρονιάς, το συνολικό ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί στον λογαριασμό του παιδιού θα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ. Αυτό το ποσό υπολογίζεται πριν καν ληφθούν υπόψη τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τις επενδύσεις ή πιθανές χρεώσεις. Η κρατική συνεισφορά πιστώνεται στον λογαριασμό εντός 30 ημερών μετά την κάθε καταβολή που πραγματοποιείται από ιδιώτες.

Όρια εισφορών και αύξηση της κρατικής συμμετοχής

Το συνολικό όριο εισφορών που μπορούν να καταβληθούν ανά παιδί, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ορίζεται σε 10.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η κρατική συνεισφορά διατηρεί το μέγιστο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως αρχικά. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια επιλέξει να καταβάλλει 5.000 ευρώ στον λογαριασμό του παιδιού της, το κράτος θα προσθέσει έως 1.200 ευρώ και όχι αντίστοιχα 5.000 ευρώ.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μέτρου είναι η πρόβλεψη για την αύξηση του ανώτατου ορίου της κρατικής συνεισφοράς. Συγκεκριμένα, αυτό θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να ακολουθεί σταδιακά το ποσό την αύξηση των τιμών και των εισοδημάτων, διασφαλίζοντας τη διαχρονική του αξία.

Πότε ανοίγει ο λογαριασμός και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ο νέος Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων αναμένεται να είναι διαθέσιμος και να μπορεί να ανοίγεται από τις αρχές του 2027. Η διαδικασία ανοίγματος του λογαριασμού θα πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού και μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και πριν το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των δύο ετών. Σε πρώτη φάση, επομένως, οι δικαιούχοι του μέτρου θα είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος του ΑΕΛΑ, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ανήλικος, έως δύο ετών, και να διαθέτει ελληνική ιθαγένεια. Εναλλακτικά, μπορεί να έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Ποιοι μπορούν να καταβάλλουν χρήματα και οι επενδύσεις

Στον λογαριασμό μπορούν να καταβάλλουν χρήματα διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέραν των γονέων. Συγκεκριμένα, μπορούν να συνεισφέρουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, άλλοι συγγενείς, οι νονοί, ή ακόμα και επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα). Αυτή η ευελιξία επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων και φορέων να συμμετέχουν ενεργά στην αποταμίευση για το μέλλον του παιδιού.

Ο λογαριασμός ανοίγεται σε συγκεκριμένους παρόχους, οι οποίοι μπορεί να είναι τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλοι κατάλληλοι χρηματοπιστωτικοί φορείς. Το κεφάλαιο που συγκεντρώνεται στον λογαριασμό επενδύεται αποκλειστικά σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ETF, μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται, δημιουργώντας ένα μακροχρόνιο επενδυτικό εργαλείο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis