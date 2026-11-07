«Καλούμε σε μαζική ανυπακοή»: Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία για την ακρίβεια

Η κοινωνική οργή παραμένει ισχυρή στη Γαλλία, οδηγώντας σε νέες διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, σηματοδοτώντας το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων. Οι διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων των «κίτρινων γιλέκων» και φορέων νέων, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ακρίβεια και διεκδικούν την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, κυρίως στο Παρίσι. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δύο ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο κοινωνικό διάλογο της κυβέρνησης.

Νέες κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια

Στη Γαλλία, η κοινωνική οργή δεν καταλαγιάζει, με νέες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο. Πρόκειται για το τέταρτο συνεχές Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων, οι οποίες διεξάγονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το επίκεντρο των διαδηλώσεων βρίσκεται στο Παρίσι, όπου τα «κίτρινα γιλέκα» έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να προσεγγίσουν κέντρα εξουσίας.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις έρχονται δύο ημέρες μετά την πανεθνική κινητοποίηση μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ύστερα από κάλεσμα των συνδικάτων. Την Πέμπτη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία, διεκδικώντας αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης. Σύμφωνα με τις αρχές, οι διαδηλωτές ανήλθαν σε 575.000, ενώ το συνδικάτο CGT έκανε λόγο για 1,6 εκατομμύρια.

Διατήρηση της πίεσης και κυβερνητικός διάλογος

Η νέα κινητοποίηση του Σαββάτου έχει ως στόχο τη διατήρηση της πίεσης προς την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει δύο ημέρες πριν από τον κοινωνικό διάλογο που έχει συγκαλέσει η κυβέρνηση με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία, ο οποίος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα το πρωί. Επιπλέον, το απόγευμα της ίδιας ημέρας έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, απέστειλε επιστολή στους κοινωνικούς εταίρους, διαβεβαιώνοντας ότι «ακούει τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη», καθώς και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο κ. Λεκορνί δήλωσε ότι ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», αντιμετωπίζοντας ένα «εξαιρετικά θερμό σε κοινωνικό επίπεδο φθινόπωρο».

Διαφορετικές διαδρομές και «μαζική ανυπακοή»

Φορείς συντονισμού οργανώσεων νέων και περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδήλωση και πορεία «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας» στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη διαδρομή, ανάμεσα στις πλατείες Ρεπουμπλίκ και Νασιόν, έχει λάβει άδεια από τις αρχές, όπως συνέβη και την Πέμπτη.

Ωστόσο, το συντονιστικό όργανο των «κίτρινων γιλέκων» αποφάσισε να διαδηλώσει ανεξάρτητα, σηματοδοτώντας ξεκάθαρες αποστάσεις από τα συνδικάτα. Καλεί σε ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Κονκόρντ, για την οποία οι αρχές δεν έχουν δώσει άδεια. Ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού οργάνου, δήλωσε χθες στον Τύπο, μετά την έξοδό του από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, ότι «θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14.00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19.00», παρότι η κινητοποίηση απαγορεύτηκε. Ο ίδιος προειδοποίησε: «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή».

Η επιλογή της πλατείας Κονκόρντ και ο φόβος επεισοδίων

Η επιλογή της πλατείας Κονκόρντ από τα «κίτρινα γιλέκα» δεν είναι τυχαία, όπως εξήγησε ο δικηγόρος τους, Νταβίντ Λιμπεσκίντ. Η Κονκόρντ αποτελεί «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά στην Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας, καθώς οι διεκδικήσεις μας είναι πολιτικές».

Συνολικά, τα «κίτρινα γιλέκα» προβλέπουν περίπου 120 διαδηλώσεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός απέχει πάντως πολύ από τις 1.700 κινητοποιήσεις που είχαν καταγραφεί την 17η Οκτωβρίου. Μετά την κινητοποίηση της Πέμπτης, η οποία «γενικά κύλησε ομαλά» σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές επιθυμούν να αποφύγουν με κάθε κόστος την επανάληψη σκηνών ταραχών και λεηλασιών, όπως αυτές που σημειώθηκαν την 17η Οκτωβρίου, το πρώτο Σάββατο διαδηλώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki