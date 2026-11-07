Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπολύει σκληρή επίθεση σε τράπεζες και κυβέρνηση από το Παρίσι

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά των τραπεζών και των καρτέλ των σούπερ μάρκετ, βάζοντας παράλληλα στο στόχαστρο την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από το Παρίσι, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε ευθέως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ότι «κλέβει ουσιαστικά τους δανειολήπτες και τους καταθέτες», ενώ ζήτησε να τερματιστεί το προνομιακό καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου. Η παρέμβασή του αυτή, που έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Mega News, σηματοδοτεί την πρόθεσή του να εντείνει την προεκλογική αντιπαράθεση σε θέματα οικονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σκληρή κριτική στο τραπεζικό σύστημα

Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του από το Παρίσι, χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατήγγειλε ότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν επαρκώς την πραγματική οικονομία, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «κλέβουν ουσιαστικά τους δανειολήπτες και τους καταθέτες», αναδεικνύοντας τις πρακτικές που ακολουθούνται.

Για να υποστηρίξει τις θέσεις του, ο πρώην πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε τη λειτουργία των τραπεζών στην Ελλάδα με αυτήν στη Γαλλία. Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Ενώ στη Γαλλία το επιτοκιακό περιθώριο ανέρχεται στη μία ποσοστιαία μονάδα, στην Ελλάδα φτάνει τις 2,76 μονάδες. Αυτό, όπως υπογράμμισε, σημαίνει ότι οι τράπεζες πληρώνουν ελάχιστα για τις καταθέσεις των πολιτών, ενώ χρεώνουν πολύ ακριβότερα τα δάνεια.

Το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου

Πέρα από τις γενικές καταγγελίες, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, εστιάζοντας στο προνομιακό καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου. Απαίτησε να τερματιστεί άμεσα αυτό το καθεστώς, ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να καταβάλλουν κανονικά φόρους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού παρατείνεται έως το 2035, προσφέροντας σημαντικά φορολογικά οφέλη στις τράπεζες.

Το αίτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να μεταφέρει την αντιπαράθεση από τις γενικές διαμαρτυρίες για την ακρίβεια σε ένα πιο συγκεκριμένο πεδίο. Στόχος του είναι να τεθεί το ερώτημα ποιος πληρώνει φόρους, ποιος απολαμβάνει προνόμια και ποιος τελικά επωμίζεται το κόστος της οικονομικής πολιτικής. Υπενθύμισε επίσης ότι το τραπεζικό σύστημα έχει στηριχθεί επανειλημμένα με δημόσιο χρήμα, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για τερματισμό των προνομίων.

Κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία κατηγόρησε ευθέως ότι ανέχεται και στηρίζει ένα σύστημα υπερκερδών σε βάρος της κοινωνίας. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να προστατεύει τα τραπεζικά συμφέροντα, αντί να επιβάλει κανόνες που θα περιόριζαν την υπερβολική κερδοφορία. Αυτή η στάση, κατά τον ίδιο, εμποδίζει την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η πολιτική αιχμή του είναι σαφής: ενώ οι τράπεζες απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη και χρεώνουν ακριβά τα δάνεια, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, επιτρέπει τη διαιώνιση μιας κατάστασης όπου τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ευνοούνται εις βάρος των πολιτών και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Μέτωπο κατά της ακρίβειας και των καρτέλ της αγοράς

Πέρα από την επίθεση στις τράπεζες, ο Αλέξης Τσίπρας συντήρησε με ιδιαίτερη ένταση το μέτωπο με τα σούπερ μάρκετ και τα καρτέλ της αγοράς. Αμφισβήτησε ευθέως την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής κατά της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Η κριτική του εστιάζει στην απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα περιόριζαν τις υπερβολικές τιμές.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε μάλιστα την προσωπική του εμπειρία από επισκέψεις σε γαλλικά σούπερ μάρκετ. Εκεί, όπως διαπίστωσε, οι τιμές είναι αντίστοιχες ή και χαμηλότερες από τις ελληνικές, παρά τη μεγάλη διαφορά των μισθών μεταξύ των δύο χωρών. Χαρακτηριστικά, υπογράμμισε ότι «Στην Ελλάδα έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά τιμές Γαλλίας», αναδεικνύοντας το χάσμα στο βιοτικό επίπεδο.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, παρουσίασε και τα στοιχεία των μέσων ετήσιων αποδοχών. Στη Γαλλία, οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανέρχονται περίπου στα 44.000 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα είναι περίπου 19.000 ευρώ. Αυτή η μεγάλη διαφορά, σε συνδυασμό με τις παρόμοιες ή και υψηλότερες τιμές, αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής του για την ακρίβεια και την κυβερνητική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Topontiki