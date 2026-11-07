Η ΕΤΑΔ αναζητά επενδυτή για το Ξενία Καλεντζίου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προχωρά στην αναζήτηση επενδυτή για την αξιοποίηση του «Ξενία Καλεντζίου» στην Αχαΐα. Για τον σκοπό αυτό, προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της εταιρείας για την επαναδραστηριοποίηση των ιστορικών Ξενία σε όλη τη χώρα.

Το ακίνητο του Καλεντζίου και ο στόχος της ΕΤΑΔ

Το ακίνητο στο Καλέντζι, στην περιοχή της Αχαΐας, αποτελεί έναν πρώην ξενώνα με συνολική επιφάνεια 1.431,15 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει δυναμικότητα 22 δωματίων και βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 8.666 τετραγωνικών μέτρων.

Μέσω της εκμίσθωσης, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του ιστορικού αυτού ακινήτου. Παράλληλα, στοχεύει στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τουριστική δραστηριότητα.

Η διαδικασία του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ξενία Καλεντζίου θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Η πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τη διαδικασία είναι η e-publicrealestate.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να ενημερωθούν αναλυτικά για τους γενικούς και ειδικούς όρους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει οριστεί για την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου του 2027. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει το ύψος του μισθώματος εκκίνησης, την ακριβή διάρκεια της μίσθωσης, ούτε τις επενδυτικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο μελλοντικός μισθωτής. Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στα τεύχη του διαγωνισμού.

Το ευρύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης των Ξενία

Η προκήρυξη για το Ξενία Καλεντζίου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΤΑΔ να επανεντάξει το χαρτοφυλάκιο των ιστορικών Ξενία στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της χώρας. Η εταιρεία περιγράφει μια κατεύθυνση που συνδυάζει την αξιοποίηση των ακινήτων με τη διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας.

Στόχος είναι, επίσης, η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών στις περιοχές όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα ακίνητα. Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, οκτώ ακίνητα βρίσκονται σε διαγωνισμό ή σε νέα μίσθωση από τις αρχές του 2026, υπογραμμίζοντας τον δυναμισμό του προγράμματος.

Η πορεία άλλων ιστορικών Ξενία

Οι επιμέρους περιπτώσεις των Ξενία, πάντως, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αξιοποίησης. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, έχουν δρομολογηθεί νέοι διαγωνισμοί για τα Ξενία Βυτίνας, Κομοτηνής και Κοζάνης, πέραν του Καλεντζίου.

Σε ό,τι αφορά το Ξενία Κομοτηνής, έχει ήδη αναδειχθεί πλειοδότης, σηματοδοτώντας την πρόοδο της διαδικασίας. Επιπλέον, για τα Ξενία Ουρανούπολης και Καρτερού έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης, θέτοντας σε νέα τροχιά την αξιοποίησή τους.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης παραχώρησης για το Ξενία Άνδρου με τον Δήμο Άνδρου, καθώς και για το Ξενία Μυτιλήνης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτές οι περιπτώσεις αναδεικνύουν διαφορετικές διαδρομές αξιοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τόσο ιδιωτών επενδυτών όσο και δημόσιων φορέων.

Με πληροφορίες από: Topontiki