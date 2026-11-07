Κρατικές οφειλές 3,88 δισ. ευρώ: Επιχειρήσεις και φορολογούμενοι σε αναμονή

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων φορέων, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, έφτασαν τον Σεπτέμβριο περίπου στα 3,88 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό παρουσιάζει αύξηση κατά 57 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, επιβαρύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους φορολογούμενους που αναμένουν την εξόφληση των χρημάτων που δικαιούνται. Παρά τις σαφείς εντολές για επιτάχυνση των πληρωμών και περιορισμό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ο λογαριασμός συνεχίζει να μεγαλώνει στην πράξη.

Η συνεχής αύξηση των κρατικών οφειλών

Τα στοιχεία που προέρχονται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταδεικνύουν ότι οι επανειλημμένες συστάσεις για την εξόφληση των προμηθευτών και τον περιορισμό των χρεών δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συσσώρευση υποχρεώσεων συνεχίζεται, με τη συνολική αύξηση να φτάνει τα 57 εκατ. ευρώ μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ακόμη και η μείωση που καταγράφηκε στις συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την αύξηση των χρεών που βαρύνουν τους δημόσιους φορείς. Πίσω από αυτά τα ποσά βρίσκονται επιχειρήσεις που έχουν ήδη παραδώσει προϊόντα ή υπηρεσίες και περιμένουν να πληρωθούν, καθώς και προμηθευτές που καλούνται να καλύψουν μισθούς και λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, φορολογούμενοι αναμένουν χρήματα που δικαιούνται, ενώ το Δημόσιο μεταθέτει την εξόφληση, αναγκάζοντάς τους να βρουν ρευστότητα για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Η επιβάρυνση των νοσοκομείων

Στην κορυφή της λίστας των φορέων με τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένουν τα νοσοκομεία. Τον Σεπτέμβριο, οι οφειλές τους ανήλθαν σε 1,367 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν το ποσό ήταν 1,331 δισ. ευρώ.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν συγκρίνεται με τον Ιούλιο, οπότε οι οφελές των νοσοκομείων ανέρχονταν σε 1,238 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δύο μήνες, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 129 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση που είχε καταγραφεί από τον Ιούνιο στον Ιούλιο αποδείχθηκε τελικά προσωρινή, με την τάση αύξησης να επανέρχεται.

Οι οφειλές σε δήμους και περιφέρειες

Στους δήμους και τις περιφέρειες, οι οφειλές παρουσίασαν επίσης αύξηση, φτάνοντας τα 341 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο, το αντίστοιχο ποσό ήταν 329 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούλιο ανερχόταν σε 314 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των οφειλών σε αυτή την κατηγορία είναι ιδιαίτερα ενδεικτική, καθώς στο τέλος του 2025 το ποσό ήταν 180 εκατ. ευρώ. Μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν κατά 90%. Αυτή η ταχεία αύξηση δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να ανατραπεί μια προηγούμενη προσπάθεια περιορισμού των εκκρεμοτήτων.

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και λοιπά νομικά πρόσωπα

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταγράφηκε μια περιορισμένη μείωση των υποχρεώσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 716 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, από 733 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Από το συνολικό αυτό ποσό, περίπου 293 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ. Η βελτίωση των 17 εκατ. ευρώ, αν και θετική, αφήνει ένα μεγάλο υπόλοιπο ανεξόφλητο.

Παράλληλα, στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, ο λογαριασμός των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 301 εκατ. ευρώ από 250 εκατ. ευρώ. Μόνο σε αυτή την κατηγορία, προστέθηκαν 51 εκατ. ευρώ μέσα στον Σεπτέμβριο, γεγονός που συνέβαλε στην συνολική αύξηση των κρατικών οφειλών.

Οι υποχρεώσεις των υπουργείων

Αύξηση στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις καταγράφηκε και στα υπουργεία, όπου το συνολικό ποσό ανήλθε στα 169 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, έναντι 150 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 19 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα.

Ειδικότερα, από το σύνολο των οφειλών των υπουργείων, τα 61 εκατ. ευρώ αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα 44 εκατ. ευρώ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ τα 17 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα κρατικών λειτουργιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki