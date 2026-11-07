Fitch: Αμετάβλητο στο BBB το ελληνικό αξιόχρεο, σταθερές οι προοπτικές

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές. Η απόφαση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, δεν περιλαμβάνει νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου. Η ετυμηγορία της Fitch αποτελεί την τελευταία αξιολόγηση για την Ελλάδα μέσα στο 2026.

Η αξιολόγηση του οίκου Fitch

Συγκεκριμένα, ο Fitch Ratings επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στην ήδη υπάρχουσα βαθμίδα BBB. Παράλληλα, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν σταθερές, σύμφωνα με την εκτίμηση του διεθνούς οίκου. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μη πραγματοποίηση περαιτέρω αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου σε αυτή τη φάση.

Η ανακοίνωση της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026. Αυτή η αξιολόγηση ήταν η τελευταία για το τρέχον έτος, κλείνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους.

Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Στην αξιολόγησή του, ο οίκος Fitch αναγνωρίζει μια σειρά από σημαντικές προόδους και βελτιώσεις που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η σημαντική πρόοδος σε δημοσιονομικό επίπεδο, η οποία έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Επίσης, επισημαίνεται η ανθεκτικότητα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα της οικονομίας να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Ένας ακόμη παράγοντας που αναγνωρίζεται είναι η σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η ταχεία μείωση του χρέους αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για τη βελτίωση της συνολικής οικονομικής εικόνας της Ελλάδας. Αυτές οι θετικές επιδόσεις αναδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Διαρθρωτικές αδυναμίες και περιορισμοί

Παρά τη θετική αναγνώριση των επιδόσεων, ο οίκος Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικές αδυναμίες εντός της ελληνικής οικονομίας. Αυτές οι αδυναμίες αποτελούν παράγοντες που περιορίζουν τις δυνατότητες για περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο άμεσο μέλλον.

Οι περιορισμοί αυτοί υποδεικνύουν την ανάγκη για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των υποκείμενων ζητημάτων που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Η ύπαρξη αυτών των αδυναμιών εξηγεί εν μέρει την απόφαση του οίκου να διατηρήσει αμετάβλητη τη βαθμίδα αξιολόγησης.

Ολοκλήρωση του κύκλου αξιολογήσεων για το 2026

Η απόφαση της Fitch αποτελεί την τελευταία αξιολόγηση για την Ελλάδα μέσα στο 2026. Με αυτή την ανακοίνωση, ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους πέντε αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διεθνείς οίκους. Ο Fitch Ratings κλείνει έτσι την αυλαία των εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία για το τρέχον έτος.

Η ολοκλήρωση αυτού του κύκλου παρέχει μια συνολική εικόνα της πορείας της Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα μάτια των σημαντικότερων οίκων αξιολόγησης. Η ετυμηγορία του Fitch, ως η τελευταία, έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των εκτιμήσεων για το 2026.

Οι προηγούμενες αξιολογήσεις του δεύτερου εξαμήνου

Οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων διεθνών οίκων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 είχαν διαφορετική κατεύθυνση, παρουσιάζοντας ένα ποικίλο τοπίο για την ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο, ο οίκος Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, ανεβάζοντάς την στη βαθμίδα BBB+.

Τον ίδιο μήνα, δύο άλλοι σημαντικοί οίκοι, η Moody’s και η DBRS, αναθεώρησαν τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Συγκεκριμένα, οι προοπτικές άλλαξαν από σταθερές σε θετικές, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο αισιόδοξη ματιά για το μέλλον. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις τους διατηρήθηκαν στις βαθμίδες Baa3 και BBB, αντίστοιχα.

Τον Οκτώβριο, ακολούθησε η αξιολόγηση της S&P, η οποία ήταν ο τέταρτος κατά σειρά οίκος που εξέτασε την ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Μετά από αυτές τις αξιολογήσεις, η Fitch ολοκλήρωσε τον κύκλο για το 2026, διατηρώντας αμετάβλητη τη βαθμίδα BBB και τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki