Θεοδωρικάκος: Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 FM, υπογράμμισε ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, τόνισε την αποφασιστικότητα της πολιτείας να εμποδίσει τις αυξήσεις που οφείλονται σε αισχροκέρδεια, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ενώ οι επιχειρήσεις που παρανομούν θα βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρές κυρώσεις. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το υπουργείο.

Καταπολέμηση της αισχροκέρδειας στην αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης διαμήνυσε ότι η πολιτεία έχει ως στόχο να εμποδίσει αυξήσεις που συνιστούν αισχροκέρδεια. Εξήγησε ότι μια αύξηση τιμών που οφείλεται σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους δεν μπορεί να εμποδιστεί, καθώς το ενδιαφέρον είναι να συνεχίσουν να υπάρχουν οι επιχειρήσεις, να λειτουργούν, να έχουν κέρδη και να πληρώνουν τους εργαζόμενους, ώστε να λειτουργεί η οικονομία.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εάν κάποιος, με αφορμή το πρόβλημα της αύξησης του κόστους, αυξάνει τα ποσοστά κέρδους, αυτό συνιστά πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση τη λήψη κάποιων ξεχωριστών μέτρων γύρω από αυτό το ζήτημα, τα οποία προετοιμάζονται μαζί με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Επανέλαβε ότι ανατιμήσεις που σχετίζονται με αύξηση του ποσοστού κέρδους δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές αυτή την περίοδο, σε αντίθεση με τις λογικές ανατιμήσεις που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους.

Αποτελέσματα ελέγχων και μέτρα για τις ανατιμήσεις

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, καθώς και στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που παρανόμησαν. Υπογράμμισε τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, σε ένα κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας.

Η αβεβαιότητα αυτή, όπως σημείωσε, προέρχεται από τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη γειτονιά μας και επηρεάζουν σημαντικά την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές των προϊόντων.

Η επίδραση της οικονομίας στα εκλογικά αποτελέσματα

Ο υπουργός Ανάπτυξης ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκαν από την οικονομία. Απάντησε ότι η οικονομία παίζει πάντοτε ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε χώρα, και αυτό ισχύει προφανώς και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι και οι δύο πόλεμοι, αλλά ιδίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά την Αμερική, έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην τσέπη των Αμερικανών πολιτών. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στις ΗΠΑ, αλλά επηρεάζουν και την τσέπη όλων των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, καθώς και ολόκληρη τη Γη.

Διεθνής αβεβαιότητα και πρόβλημα ακρίβειας

Η διεθνής αβεβαιότητα αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς δυσχεραίνει τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, το κόστος των προϊόντων πολλαπλασιάζεται, γεγονός που δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας στη ζωή των πολιτών.

Αυτό το σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Με πληροφορίες από: News.gr