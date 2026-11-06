E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 9 έως 13 Νοεμβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα, από την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2026, οι αρμόδιοι φορείς e-ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προχωρήσουν σε προγραμματισμένες καταβολές συνολικού ύψους 64.500.000 ευρώ. Οι πληρωμές αυτές αφορούν έναν σημαντικό αριθμό δικαιούχων, φτάνοντας τους 59.600 πολίτες, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παροχών και επιδομάτων.

Οι συνολικές καταβολές της εβδομάδας

Σύμφωνα με τον αναλυτικό «χάρτη» των πληρωμών που έχουν καταρτίσει ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ, το συνολικό ποσό των 64.500.000 ευρώ θα διατεθεί εντός της προσεχούς πενθήμερης περιόδου. Αυτές οι προγραμματισμένες καταβολές αποτελούν μέρος των τακτικών οικονομικών ενισχύσεων που παρέχονται από τους δύο οργανισμούς προς τους δικαιούχους.

Ο μεγάλος αριθμός των 59.600 δικαιούχων υπογραμμίζει την έκταση των παροχών που θα λάβουν χώρα. Οι πληρωμές αυτές είναι κατανεμημένες σε διάφορες κατηγορίες, καλύπτοντας ανάγκες που σχετίζονται με την εργασία, την ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια, όπως αυτές ορίζονται από τις αρμοδιότητες του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πληρωμές εφάπαξ παροχών

Ένα σημαντικό μέρος των συνολικών πληρωμών της ερχόμενης εβδομάδας αφορά την καταβολή εφάπαξ παροχών. Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η διάθεση ποσού 20.000.000 ευρώ για την εξόφληση αυτών των παροχών προς τους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη κατηγορία πληρωμών αποτελεί μια από τις βασικές ενισχύσεις που παρέχονται από τον e-ΕΦΚΑ.

Οι εφάπαξ πληρωμές θα κατευθυνθούν σε 900 δικαιούχους, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν τα αντίστοιχα ποσά εντός του χρονικού πλαισίου από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026. Η έγκαιρη καταβολή των εφάπαξ είναι ζωτικής σημασίας για τους δικαιούχους, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

Παράλληλα με τις εφάπαξ παροχές, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει στην καταβολή επιδομάτων ανεργίας, καθώς και άλλων λοιπών επιδομάτων. Για αυτή την κατηγορία πληρωμών, έχει προβλεφθεί ένα ποσό ύψους 20.000.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί στους δικαιούχους.

Αυτά τα 20.000.000 ευρώ θα κατανεμηθούν σε 33.000 δικαιούχους, οι οποίοι αναμένουν την ενίσχυση αυτή για την κάλυψη των αναγκών τους. Τα επιδόματα ανεργίας και τα λοιπά επιδόματα αποτελούν βασικά εργαλεία στήριξης για τους πολίτες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας ή αντιμετωπίζουν άλλες οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΔΥΠΑ.

Στήριξη μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης

Ο «χάρτης» των πληρωμών της ερχόμενης εβδομάδας περιλαμβάνει επίσης ειδική μέριμνα για τη στήριξη της μητρότητας. Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί ποσό 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες, στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας. Αυτή η παροχή στοχεύει στην οικονομική διευκόλυνση των νέων μητέρων κατά την περίοδο της άδειας.

Επιπροσθέτως, η ΔΥΠΑ θα διαθέσει ένα ποσό 20.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Οι πληρωμές αυτές θα κατευθυνθούν σε 19.000 δικαιούχους, υποστηρίζοντας την ενεργοποίηση και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι των πολιτικών της ΔΥΠΑ για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos