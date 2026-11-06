Νέα δεδομένα για τον συντελεστή δόμησης σε 11 περιοχές της Αττικής

Νέα δεδομένα στην οικοδομική δραστηριότητα αναμένονται σε 11 περιοχές της Αττικής, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση προτάσεις για τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης. Οι μελέτες που συνοδεύουν τις προτάσεις προβλέπουν τη δυνατότητα πρόσθετης δόμησης που φτάνει τα 584.400 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις του συντελεστή δόμησης έως και 0,60, προσφέροντας σε ορισμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα κατασκευής ενός επιπλέον ορόφου.

Οι προτάσεις του υπουργείου και η δημόσια διαβούλευση

Οι προτάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση, αφορούν τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) και αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο στην οικοδομική δραστηριότητα. Οι σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης στις 11 δημοτικές ενότητες του Βόρειου Τομέα Αθηνών ανέρχεται σε 584.400 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός των συγκεκριμένων περιοχών μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 9.500 άτομα, ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Οι προτάσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολεοδομικών περιοχών, περιλαμβάνοντας τόσο γειτονιές με αποκλειστικά οικιστικό χαρακτήρα όσο και πρώην βιομηχανικές εκτάσεις.

Οι 11 δημοτικές ενότητες που επηρεάζονται

Οι δημοτικές ενότητες στις οποίες προτείνεται να δημιουργηθούν οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης βρίσκονται όλες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Πρόκειται για το Ψυχικό, το Νέο Ψυχικό, τη Φιλοθέη, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθραία, τον Χολαργό, τον Παπάγο, το Χαλάνδρι, τη Νέα Ιωνία, τη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρυση.

Σε αυτές τις περιοχές, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα επιτρέψουν τη διεύρυνση των δυνατοτήτων οικοδομικής αξιοποίησης των ακινήτων, μέσω της αύξησης του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στις ΖΥΣ.

Διαφοροποίηση στην αύξηση του συντελεστή δόμησης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν έχουν ενιαία εφαρμογή σε όλες τις περιοχές. Το ύψος της αύξησης του συντελεστή δόμησης διαφοροποιείται ανάλογα με τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεταβολή είναι μικρή, ενώ σε άλλες μπορεί να φτάσει έως και τις 0,60 μονάδες, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες δόμησης.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον συντελεστή δόμησης προβλέπονται στη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου προτείνεται ενίσχυση κατά 0,60 μονάδες. Στη Νέα Ιωνία, η παρέμβαση αφορά περιοχές που ήδη έχουν υψηλό συντελεστή δόμησης, ο οποίος ανέρχεται σε 2. Αντίθετα, στη Μεταμόρφωση, οι αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε παλαιές βιομηχανικές ζώνες. Στο Χαλάνδρι, οι προτεινόμενες αυξήσεις κυμαίνονται από 0,20 έως 0,50, ενώ στην Κηφισιά από 0,10 έως 0,50 μονάδες.

Ζητήματα που ανακύπτουν και ο οικιστικός χαρακτήρας

Ένα από τα σημεία που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δημόσιας διαβούλευσης είναι η ένταξη περιοχών αμιγούς κατοικίας στις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, τμήματα της Νέας Ερυθραίας, του Παπάγου και του Ψυχικού.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης ενδέχεται να εγείρει ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση του υφιστάμενου οικιστικού χαρακτήρα, καθώς οι αυξήσεις στον συντελεστή δόμησης θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολεοδομική φυσιογνωμία τους.

Τι σημαίνει η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) αποτελεί μια διαδικασία με την οποία αφαιρείται συντελεστής δόμησης από ακίνητα στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί δόμησης. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να οφείλονται σε λόγους προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων ή των ιστορικών τόπων.

Επίσης, περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν και λόγω απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στο πολεοδομικό σχέδιο. Μέσω της Μ.Σ.Δ., ο συντελεστής αυτός μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, επιτρέποντας την πρόσθετη δόμηση εκεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis