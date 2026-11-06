Το ελληνικό brand Linum που ξεκίνησε με κεριά και έφτασε τα 5,8 εκατ. likes στο TikTok

Η ελληνική επιχείρηση Linum, που ιδρύθηκε το 2022 από τη Ζανέτ Φωτιάδη και τη Μαρία Παπαδάτου, ξεκίνησε με την παραγωγή κεριών και αρωματικών χώρου. Ωστόσο, η πορεία της μεταμορφώθηκε μέσα σε δύο χρόνια, καθώς η ζήτηση των πελατών για τα κεραμικά δοχεία των κεριών οδήγησε τις ιδρύτριες σε μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης. Σήμερα, τα χειροποίητα κεραμικά βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητας, με την εταιρεία να έχει αναπτύξει διεθνή παρουσία και να διαθέτει πλέον και φυσικό κατάστημα.

Η αρχική ιδέα και η ανατροπή

Όταν η Ζανέτ Φωτιάδη και η Μαρία Παπαδάτου δημιούργησαν τη Linum το 2022, ο αρχικός τους στόχος ήταν η δημιουργία μιας εταιρείας που θα επικεντρωνόταν στα κεριά και τα αρωματικά χώρου. Η κατεύθυνση του εγχειρήματος ήταν σαφής, όπως ανέφερε η Ζανέτ Φωτιάδη μιλώντας για το ξεκίνημα της επιχείρησης.

Ωστόσο, οι πρώτοι μήνες λειτουργίας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των δύο επιχειρηματιών. Τα οικονομικά αποτελέσματα της αρχικής δραστηριότητας δεν επαρκούσαν ούτε για την κάλυψη του κόστους ενός εργαζομένου. Αντί να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, οι ιδρύτριες αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, αναγνωρίζοντας την ευκαιρία που παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους πελάτες τους.

Η στροφή στα κεραμικά και η ανάπτυξη

Οι πελάτες της Linum ζητούσαν επίμονα κάτι άλλο από τα κεριά: τα κεραμικά δοχεία μέσα στα οποία αυτά τοποθετούνταν. Αυτό που αρχικά αποτελούσε απλώς μέρος ενός προϊόντος, αποδείχθηκε ότι είχε αυτοτελή εμπορική αξία. Αναγνωρίζοντας αυτή την τάση, οι δύο επιχειρηματίες προχώρησαν το 2023 σε μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, μετατρέποντας τα κεραμικά από συμπληρωματικό προϊόν σε βασικό πυλώνα της Linum.

Δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η δραστηριότητα της Linum είχε ήδη μεταμορφωθεί. Πλέον, η εταιρεία διαθέτει κεραμικά και αντικείμενα από φυσητό γυαλί, ενώ δημιουργεί και προσωποποιημένα προϊόντα. Παράλληλα, διοργανώνει εργαστήρια και έχει ανοίξει το πρώτο της φυσικό κατάστημα, σηματοδοτώντας τη νέα της πορεία στον χώρο.

Διεθνής παρουσία και ανθρώπινο δυναμικό

Η ανάπτυξη της Linum δεν περιορίστηκε στα ελληνικά σύνορα. Οι χειροποίητες κατασκευές της έχουν φτάσει σε πελάτες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η διεθνής απήχηση υπογραμμίζει την επιτυχία της στροφής στα κεραμικά και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.

Παράλληλα με την επέκταση της πελατειακής της βάσης, η Linum έχει ενισχύσει και το ανθρώπινο δυναμικό της. Σήμερα, η επιχείρηση απασχολεί 15 εργαζομένους, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη και την ανάγκη για υποστήριξη των αυξημένων δραστηριοτήτων της, από την παραγωγή έως τη διανομή και την εξυπηρέτηση πελατών.

Η φιλοσοφία της εξέλιξης και τα μελλοντικά σχέδια

Οι ιδρύτριες της Linum, Ζανέτ Φωτιάδη και Μαρία Παπαδάτου, δηλώνουν ότι η φιλοσοφία που καθοδηγεί τις επόμενες κινήσεις τους είναι «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εξελισσόμαστε». Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζεται στη συνεχή τους διάθεση για πειραματισμό με νέες τεχνικές και υλικά.

Η στροφή στα κεραμικά δεν σημαίνει περιορισμό σε ένα μόνο υλικό. Αντίθετα, οι δύο ιδρύτριες σχεδιάζουν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους με διαφορετικές δημιουργίες. Μάλιστα, αποκαλύπτουν ότι προετοιμάζουν την προσθήκη ενός ακόμη υλικού, το οποίο προς το παρόν επιλέγουν να κρατήσουν μυστικό, διατηρώντας το ενδιαφέρον για τις μελλοντικές εξελίξεις της Linum.

Η δύναμη των social media

Στην πορεία της Linum, το TikTok διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προβολή και την επικοινωνία της επιχείρησης. Η πλατφόρμα αυτή αποτέλεσε ένα μέσο για να δείξουν οι δημιουργοί τι κρύβεται πίσω από κάθε αντικείμενο, φέρνοντας τους πελάτες πιο κοντά στη διαδικασία παραγωγής και τη φιλοσοφία του brand.

Η απήχηση της Linum στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει φτάσει τα 5,8 εκατομμύρια likes στο TikTok. Αυτή η επιτυχία στην ψηφιακή επικοινωνία συνέβαλε στην αναγνωρισιμότητα της εταιρείας και στην προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta