Το σχέδιο των δημοκρατικών για την τεχνητή νοημοσύνη και το «λουτρό αίματος» στη wall street

Ένα σαρωτικό κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε την Πέμπτη τη Wall Street, με επίκεντρο τις εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι ανησυχίες των επενδυτών εντάθηκαν μετά τον εκλογικό θρίαμβο των Δημοκρατικών, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κογκρέσου, της Βουλής και της Γερουσίας. Οι Δημοκρατικοί έχουν δεσμευτεί να βάλουν φρένο στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την τροφοδότηση της εκρηκτικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη λειτουργία τους.

Σαρωτικές ρευστοποιήσεις στη wall street

Την Πέμπτη, ο δείκτης S&P 500 κατέρρευσε κατά περισσότερο από 4%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 5,5%. Παράλληλα, ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της αγοράς, ο Cboe Volatility Index (VIX), εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 70%, αποτυπώνοντας την έντονη ανησυχία των επενδυτών για νέες διακυμάνσεις. Οι πιέσεις στις αγορές συνεχίστηκαν και με το άνοιγμα των ασιατικών χρηματιστηρίων.

Ο Ματ Τατλ, διευθύνων σύμβουλος της Tuttle Capital Management, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτό που μόλις είδαμε ήταν ένα πραγματικό και ολοκληρωτικό λουτρό αίματος». Η κατάσταση περιγράφεται ως εξαιρετικά ρευστή, με την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως τις υποδομές για την ανάπτυξή της να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ο εκλογικός θρίαμβος των δημοκρατικών και τα σχέδια για την ai

Οι εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών αυτή την εβδομάδα πυροδότησαν φόβους ότι το επενδυτικό στοίχημα της Wall Street στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να καταρρέει, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και μαζικές ρευστοποιήσεις. Μέχρι πρόσφατα, τα σχέδια των Δημοκρατικών για περιορισμό των υποδομών AI θεωρούνταν μάλλον απίθανο να υλοποιηθούν. Ωστόμως, μετά τη νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές, η Wall Street φαίνεται πως άρχισε επιτέλους να παίρνει στα σοβαρά τις εξαγγελίες τους.

Το εκλογικό «μπλε τσουνάμι» διαδέχτηκε ένα κύμα ρευστοποιήσεων στο αμερικανικό χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να συνειδητοποιούν την έκταση των σχεδίων των Δημοκρατικών για τον περιορισμό της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είχε αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης όχι μόνο για το αμερικανικό χρηματιστήριο, αλλά και για την οικονομία των ΗΠΑ.

Το βαρύ τίμημα της ανάπτυξης για τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν εκτοξεύσει τις δαπάνες τους για να υποστηρίξουν την κατασκευή μικροτσιπ και κέντρων δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε, ορισμένες από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην ιστορία έχουν πλέον μετατραπεί σε μηχανές «καύσης» κεφαλαίων, φτάνοντας στο σημείο – λόγω του υψηλού κόστους – να χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και κεφάλαια από τα αποθεματικά τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι εταιρείες έχασαν σχεδόν 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Οι μετοχές των BIG4, δηλαδή της Amazon, της Meta, της Microsoft και της Alphabet (μητρικής της Google), υποχώρησαν σημαντικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Στα αποτελέσματα αυτά καταγράφηκε σχεδόν διπλασιασμός των κεφαλαιουχικών δαπανών και επιβράδυνση της αύξησης των εσόδων τους στις βασικές τους δραστηριότητες.

Η αντίδραση του ντόναλντ τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναζήτησε υπευθύνους και επιρρίπτει ευθύνες για την κατάσταση των αγορών. Μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «το χρηματιστήριο κατέγραψε μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του, εξαιτίας του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπει κανείς!».

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν και τώρα συμβαίνει αυτό. Ως εκ τούτου, τα συνταξιοδοτικά σας προγράμματα 401(k) έχουν υποχωρήσει. Να θυμάστε, δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι “Dumocrats”», χρησιμοποιώντας μια παραποιημένη γραφή της λέξης Democrats. Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ανέφερε: «Είναι τόσο λυπηρό να το βλέπει κανείς», προσθέτοντας: «Έχετε να κατηγορείτε μόνο τους εαυτούς σας!».

Ανησυχίες για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι μετοχές βρίσκονται εδώ και μήνες υπό την πίεση των ανησυχιών για τη δημιουργία μιας χρηματιστηριακής φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές έχουν στραφεί μαζικά σε σχεδόν οτιδήποτε συνδέεται με τη νέα τεχνολογία, ενισχύοντας τις ανησυχίες για υπερβολική αποτίμηση. Η πτώση των μετοχών, εφόσον συνεχιστεί, παραμένει αντικείμενο εκτιμήσεων στη Wall Street.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki