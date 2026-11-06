Ρεκόρ εξαμήνου στις οριστικές υποβολές αιτήσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος σηματοδότησε ένα ρεκόρ εξαμήνου για τις οριστικές υποβολές αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς ο αριθμός τους έφτασε τις 4.144. Παράλληλα, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων κινήθηκαν σε ανάλογο ρυθμό, ξεπερνώντας τις 7.000 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) ανακοίνωσε ότι οι νέες ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.965, ρυθμίζοντας αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 524 εκατ. ευρώ.

Η πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού

Οι οριστικές υποβολές αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού κατέγραψαν ρεκόρ εξαμήνου τον Οκτώβριο, φτάνοντας τις 4.144. Αυτός ο αριθμός υπογραμμίζει την αυξημένη κινητικότητα και το ενδιαφέρον των πολιτών για την αξιοποίηση του μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Την ίδια περίοδο, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, υπερβαίνοντας τις 7.000 για δεύτερο διαδοχικό μήνα, γεγονός που δείχνει τη συνεχή ροή νέων υποθέσεων προς ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι νέες ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ανήλθαν σε 1.965. Από αυτές, οι 552 υλοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, ένα στοιχείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν στο πλαίσιο αυτών των νέων συμφωνιών ανέρχονται συνολικά σε 524 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά στοιχεία ρυθμίσεων και προστασία κύριας κατοικίας

Μέχρι και τον Οκτώβριο, ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αθροιστικά έχει φτάσει τις 72.232. Αυτές οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύοντας το εύρος της παρέμβασης του εξωδικαστικού μηχανισμού στην ελληνική οικονομία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανταπόκριση στη νέα ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Σε λιγότερο από ενάμιση μήνα από την ενεργοποίησή της, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, 675 δανειολήπτες έχουν εκκινήσει αίτηση με σκοπό να διασώσουν την κύρια κατοικία τους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει ως αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους, προσφέροντας μια σημαντική διέξοδο σε ευάλωτους πολίτες.

Στήριξη ευάλωτων ομάδων και αναστολές πλειστηριασμών

Η συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων στον εξωδικαστικό μηχανισμό διατηρεί ένα θετικό πρόσημο. Τον Οκτώβριο, καταγράφηκαν 294 επιτυχείς ρυθμίσεις που αφορούν ευάλωτους πολίτες. Από αυτές, οι 39 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), γεγονός που υπογραμμίζει την κοινωνική διάσταση του μηχανισμού και την προσπάθεια στήριξης ειδικών κατηγοριών.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της επιτυχούς υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι η προστασία της περιουσίας των πολιτών. Συνολικά, έως και τον Οκτώβριο, έχουν επιτευχθεί 674 αναστολές πλειστηριασμών. Αυτό παρέχει ουσιαστική προστασία στους οφειλέτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης των χρεών τους, αποτρέποντας την απώλεια περιουσιακών τους στοιχείων.

Διμερείς ρυθμίσεις και νέο νομοθετικό πλαίσιο

Τον Σεπτέμβριο, οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων επανήλθαν σε υψηλό ρυθμό, πραγματοποιούμενες με τους τέσσερις μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς. Αυτοί είναι οι Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Συνολικά, οι ρυθμίσεις αυτές ανήλθαν σε 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν 4.561 οφειλέτες, δείχνοντας την ενεργό συμμετοχή των φορέων στη διαδικασία εξυγίανσης των δανείων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει προχωρήσει σε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Με αυτή, θεσπίζεται ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας για τους δανειολήπτες. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες, η διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των οφειλετών και ο αποτελεσματικός έλεγχος των εταιρειών διαχείρισης, γνωστών ως servicers.

Υποχρεώσεις πιστωτών και προστασία συνεπών δανειοληπτών

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ρητές υποχρεώσεις για τους πιστωτές, συνοδευόμενες από συγκεκριμένες προθεσμίες. Επιπλέον, καθιερώνεται το δικαίωμα των πολιτών σε πλήρη και δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τις οφειλές τους και τις διαδικασίες ρύθμισης. Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των δανειοληπτών και στην εξάλειψη πιθανών αδιαφανών πρακτικών.

Σε περίπτωση αυθαιρεσιών, το πλαίσιο προβλέπει βαριές κυρώσεις και αυτοδίκαιες αποζημιώσεις, ενισχύοντας την προστασία των οφειλετών. Για τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή εκείνους που έχουν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση και τηρούν κανονικά τους όρους της, θεσπίζεται ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας από τις εταιρείες διαχείρισης και τους πιστωτές, διασφαλίζοντας την τήρηση των συμφωνηθέντων και την αποτροπή καταχρηστικών ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Newsit