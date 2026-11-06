Πιέσεις στις διεθνείς αγορές: Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το Χρηματιστήριο Αθηνών

Υπό τη βαριά σκιά των μεγάλων απωλειών τρισεκατομμυρίων δολαρίων και των ρευστοποιήσεων που σημειώθηκαν σε Wall Street και Ασία, οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε κλοιό πιέσεων. Τη σκυτάλη των πιέσεων παρέλαβαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ και ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται πτωτικά. Η ανησυχία των επενδυτών για ενδεχόμενο περιορισμό των επενδύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έχει παρασύρει τις παγκόσμιες αγορές.

Διεθνείς πιέσεις και ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι παγκόσμιες αγορές δέχονται σημαντικές πιέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με μεγάλες απώλειες τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ρευστοποιήσεις τόσο στη Wall Street όσο και στις ασιατικές αγορές. Αυτή η πτωτική τάση επεκτάθηκε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από την έναρξη της συνεδρίασης.

Βασική αιτία αυτής της ανησυχίας των επενδυτών είναι ο φόβος για περιορισμό των επενδύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτή η ανησυχία εντάθηκε μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εικόνα στο χρηματιστήριο Αθηνών

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης κινείται πτωτικά, αν και η εικόνα του θεωρείται πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι απώλειες στην ελληνική αγορά είναι σχετικά περιορισμένες και ελεγχόμενες, παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση της τάξεως του 0,95%, διαμορφώνοντας την τιμή του στις 2.586,68 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από τις 2.572,04 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης και τις 2.611,41 μονάδες που είχε καταγράψει στο προηγούμενο κλείσιμο. Η αξία των συναλλαγών νωρίτερα ανήλθε στα 37,15 εκατομμύρια ευρώ.

Επιδόσεις δεικτών και μετοχών

Στο πλαίσιο των πιέσεων, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,40%. Αντίστοιχα, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,18%. Όλες οι μετοχές που ανήκουν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κινήθηκαν πτωτικά.

Τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν η Metlen με -2,57%, ο ΟΛΠ με -2,52%, η CrediaBank με -2,13% και η Τιτάν με -1,99%. Συνολικά, 83 μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 8 μετοχές σημείωσαν άνοδο και 7 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν οι μετοχές της ΕΛΒΕ με +2,29% και της Τζιρακιάν με +0,94%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του Χαϊδεμένου με -14,66% και της CPI με -6,95%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αγορά συναλλάγματος

Παράλληλα με την ελληνική αγορά, και οι βασικοί δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε πτωτικά επίπεδα, ακολουθώντας το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Η έναρξη της συνεδρίασης βρήκε και αυτές τις αγορές να δέχονται πιέσεις.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 0,32%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1183 δολάρια. Το ευρωπαϊκό νόμισμα βρέθηκε επίσης στα 176,8300 γεν, στο 0,8348 έναντι της στερλίνας και στο 0,9147 έναντι του ελβετικού φράγκου.

Με πληροφορίες από: Enikos