Pizza Fan: Αποδεσμεύονται λογαριασμοί, ανοίγει ο δρόμος για επαναλειτουργία

Καλά νέα ανακοινώθηκαν για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έδωσε το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση λογαριασμών της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της αλυσίδας, τα οποία είχαν κλείσει απότομα, και για την άμεση καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους που αγωνιούσαν για το μέλλον τους επί τρεις εβδομάδες.

Η απόφαση της Αρχής και η επανεκκίνηση

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποδεσμεύονται δύο λογαριασμοί της εταιρείας. Αυτή η απόφαση θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς επιτρέπει την ικανοποίηση απαιτήσεων που ήταν σε εκκρεμότητα πριν από την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Οι λογαριασμοί αυτοί συνδέονται με υποχρεώσεις προς προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια και το Δημόσιο.

Το γραφείο του συνηγόρου της εταιρείας, Μιχάλη Μαρκουλάκου, επιβεβαίωσε την επαναλειτουργία, δηλώνοντας ότι «η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών». Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνέχιση των συναλλαγών με εργαζομένους και συνεργάτες.

Πληρωμές και κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Η απόφαση της Αρχής επιτρέπει συγκεκριμένες πληρωμές προς διάφορους αντισυμβαλλόμενους. Πλέον, μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων και υποχρεώσεων leasing. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι λογαριασμοί μισθοδοσίας είχαν μείνει εκτός των δεσμεύσεων από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα είσπραξης εσόδων από το σύνολο των πελατών της Pizza Fan, καθώς και από πλατφόρμες παραγγελιών όπως το efood και η Wolt. Τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας και των καταστημάτων του δικτύου franchise, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι δεσμεύσεις της εταιρείας και οι εργαζόμενοι

Η απόφαση της Αρχής έρχεται σε συνέχεια συναντήσεων και διεργασιών, καθώς και της υποβολής όλων των νόμιμων εγγράφων. Στο πλαίσιο τριμερούς συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, οι εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν δεσμευτεί ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου, καθώς και οι αποδοχές που προβλέπονται από τον νόμο λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, είχε υπογραμμίσει ότι η δέσμευση αφορά τόσο τους εργαζόμενους της μητρικής εταιρείας όσο και εκείνους των καταστημάτων franchise. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, είχε αναφέρει ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Περιορισμοί και επόμενες κινήσεις της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ

Για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών από τις τράπεζες, η εταιρεία ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και όλων των αντισυμβαλλομένων της. Ωστόσο, παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή μερισμάτων και κερδών, με στόχο τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία και να ενισχύουν την οικονομική της θέση.

Η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα προηγούμενα έτη. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα σχετικά ποσά είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα και ότι οι αστοχίες που αποδίδονται στην ταχύτητα της αρχικής διερεύνησης θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα. Εκφράστηκε ευγνωμοσύνη προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις της εταιρείας.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η απόφαση της Αρχής έρχεται μετά την αποκάλυψη για απάτη κατά του δημοσίου, η οποία οδήγησε στο ξαφνικό κλείσιμο των καταστημάτων και στην προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας θα είχε ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, κάτι που η Αρχή επιβεβαιώνει ότι απέτρεψε με την απόφασή της, επιδεικνύοντας ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία και διαφυλάσσοντας τις θέσεις εργασίας.

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan είχαν εκφράσει την αγωνία τους για το μέλλον τους επί τρεις εβδομάδες, με τους συνδικαλιστές να τονίζουν την ανάγκη για πλήρη κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους, καθώς και την οριστική εξάλειψη της υποδηλωμένης εργασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis