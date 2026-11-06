Η παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη: Μια επωφελής λύση για την πολιτεία

Η διαφαινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης στοιχειοθετεί μια λύση που κρίνεται επωφελής τόσο για τον σύλλογο όσο και για την Πολιτεία, σύμφωνα με σχετικό κείμενο του Βασίλη Βλαχόπουλου. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να προσφέρει τριπλό όφελος για το κράτος, αποκαθιστώντας μια ιστορική αδικία και απεμπλέκοντας την Πολιτεία από τα υψηλά κόστη συντήρησης ενός παλαιωμένου γηπέδου. Παράλληλα, εξασφαλίζονται έσοδα από ένα κλειστό που μέχρι πρότινος στεκόταν αναξιοποίητο, με περιορισμένες αντοχές στον χρόνο.

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του Αλεξανδρείου

Προ λίγων ημερών, ακυρώθηκε ένας αγώνας παιδικού Πρωταθλήματος που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Αλεξανδρείο. Η ακύρωση οφειλόταν στην ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τρέχουν πολλές σταγόνες νερού από την οροφή του γηπέδου.

Αυτό το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά ένα από τα πολλά που έχουν λάβει χώρα, αναδεικνύοντας εντονότερα την επιτακτική ανάγκη για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του παλαιωμένου γηπέδου. Το Αλεξανδρείο, ένα κλειστό γήπεδο ηλικίας 60 ετών, έχει δείξει σημάδια φθοράς, καθιστώντας τον εκσυγχρονισμό του αναγκαίο.

Η κατάσταση του «λαβύρινθου του Παλέ»

Όσοι ζουν και εργάζονται στο Αλεξανδρείο γνωρίζουν την πραγματική του κατάσταση, έχοντας μυρίσει την υγρασία στους κλειστούς χώρους που βρίσκονται περιμετρικά και κάτω από τις κερκίδες του κλειστού. Αυτοί οι χώροι συνδέουν τη μία πλευρά με την άλλη και είναι γνωστοί ως ο «λαβύρινθος του Παλέ».

Πριν από περίπου τρία χρόνια, ο φωτογραφικός φακός είχε καταγράψει την τότε κατάσταση αυτών των χώρων. Αυτό οδήγησε σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος προέβλεπε την υποχρέωση επένδυσης χρημάτων για τη μετατροπή των «βρεγμένων» δωματίων σε ανθρώπινους χώρους.

Επιπλέον, πριν από τέσσερα χρόνια, έπειτα από μια σφοδρή καταιγίδα, ολόκληρος ο υπόγειος χώρος του κλειστού γηπέδου είχε πλημμυρίσει. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την καταστροφή αθλητικού εξοπλισμού και τον «ξεσπιτωμό» πολλών αθλημάτων που φιλοξενούνταν εκεί.

Το τριπλό όφελος για την Πολιτεία

Η διαφαινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης εκτιμάται ότι θα αποφέρει τριπλό όφελος για την Πολιτεία. Το πρώτο όφελος αφορά την αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας, ενώ το δεύτερο είναι η απεμπλοκή από τα υψηλότατα κόστη συντήρησης του γηπέδου.

Τα ετήσια κόστη συντήρησης του Αλεξανδρείου ανέρχονται σε ένα ποσό μεταξύ 350.000 και 400.000 ευρώ, ποσό που πλέον η Πολιτεία δεν θα επιβαρύνεται. Το τρίτο όφελος είναι η εξασφάλιση εσόδων από ένα κλειστό το οποίο μέχρι σήμερα στεκόταν αναξιοποίητο και με περιορισμένες αντοχές στο πέρασμα του χρόνου.

Στο παρελθόν, η Πολιτεία αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εξασφάλιση άδειας λειτουργίας για το γήπεδο κάθε χρόνο, καθώς σκόνταφτε στα ζητήματα συντήρησης. Με τη νέα συμφωνία, όχι μόνο ξεφεύγει από αυτή την επιβάρυνση, αλλά και εξασφαλίζει νέα έσοδα.

Όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης

Η παραχώρηση του Αλεξανδρείου, με διάρκεια 49 ετών, ήταν ένα θέμα που είχε γίνει φανερό εδώ και αρκετά χρόνια. Οποιαδήποτε ανώνυμη αθλητική εταιρία δεν θα αναλάμβανε ένα γερασμένο γήπεδο χωρίς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσής του.

Για τον λόγο αυτό, ο υπογράφων έχει επιμείνει στην ανάγκη υπογραφής μιας επωφελούς σύμβασης, η οποία θα «ξεμπλοκάρει» τις υποχρεώσεις και τις θεσμικές ευθύνες κάθε πλευράς. Η προηγούμενη κατάσταση περιόριζε την Πολιτεία στην είσπραξη του (θαρρώ) 15% των εισιτηρίων, χωρίς να έχουν βάση όσα γράφτηκαν περί ποσοστού από την εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Με τη νέα συμφωνία, η Πολιτεία όχι μόνο δεν θα επιβαρύνεται πλέον από το ετήσιο κόστος συντήρησης του γηπέδου, αλλά θα εισπράττει και το 30% από την εμπορική αξιοποίηση συγκεκριμένων χώρων. Αυτή η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως έχουσα κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτειακό όφελος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta