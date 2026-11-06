Η χρηματιστηριακή αξία της εθνικής Ελλάδος στα 325 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται σε προετοιμασία για την ολοκλήρωση της πορείας της στους ομίλους του Nations League, έχοντας μπροστά της δύο σημαντικά παιχνίδια. Εν μέσω αυτής της περιόδου, η διαδικτυακή πλατφόρμα Transfermarkt δημοσίευσε τη χρηματιστηριακή αξία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Η συνολική αξία της «γαλανόλευκης» υπολογίζεται στα 325 εκατομμύρια ευρώ, με συγκεκριμένους παίκτες να ξεχωρίζουν ως οι πολυτιμότεροι.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις για το nations league

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια πολύ θετική πορεία στους ομίλους του Nations League. Η ομάδα έχει μπροστά της δύο παιχνίδια που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα για την έκβαση της παρουσίας της στη διοργάνωση. Αυτές οι αναμετρήσεις θα καθορίσουν τη θέση της Ελλάδας στο γκρουπ της.

Στο πλαίσιο αυτού του αγωνιστικού διαλείμματος, η ελληνική ομάδα θα φιλοξενηθεί αρχικά από την Ολλανδία. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για τις 13 Νοεμβρίου και αποτελεί την πρώτη από τις δύο προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το συγκρότημα.

Στη συνέχεια, η Εθνική Ελλάδος θα υποδεχθεί τη Σερβία σε εντός έδρας αναμέτρηση. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με βασικό στόχο της ομάδας να τερματίσει στην πρώτη θέση του γκρουπ της, στην League A της διοργάνωσης.

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε στην ανακοίνωση των παικτών που συμπεριέλαβε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τις επερχόμενες αναμετρήσεις. Οι επιλογές του προπονητή περιλαμβάνουν τόσο έμπειρους όσο και νέα πρόσωπα, διαμορφώνοντας το σύνολο που θα διεκδικήσει τους στόχους της ομάδας.

Μεταξύ των παικτών που κλήθηκαν, ο Τάσος Μπακασέτας επιστρέφει στην αποστολή της «γαλανόλευκης». Η παρουσία του αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για την ομάδα, ενισχύοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου ενόψει των αγώνων.

Επιπλέον, ο Ηλίας Κουτσουπιάς έλαβε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την είσοδο ενός νέου προσώπου στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, δίνοντας την ευκαιρία στον νεαρό παίκτη να ενταχθεί στην ομάδα.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της εθνικής

Το Transfermarkt, μία διαδικτυακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στην αποτίμηση της χρηματιστηριακής αξίας των ποδοσφαιριστών, δημοσίευσε σήμερα μία αναλυτική λίστα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τη χρηματιστηριακή αξία του κάθε παίκτη της «γαλανόλευκης» ξεχωριστά, προσφέροντας μια εικόνα της οικονομικής τους αποτίμησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εν λόγω πλατφόρμα, η συνολική χρηματιστηριακή αξία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ανέρχεται σε ένα σημαντικό ποσό. Συγκεκριμένα, η αξία της Εθνικής Ελλάδος στο σύνολό της υπολογίζεται στα 325 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτός ο συνολικός αριθμός αντικατοπτρίζει την εκτιμώμενη αξία του συνόλου των παικτών που απαρτίζουν την αποστολή της Εθνικής, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα δεδομένα και τους αλγόριθμους της διαδικτυακής πλατφόρμα Transfermarkt.

Οι πολυτιμότεροι παίκτες της «γαλανόλευκης»

Πέρα από τη συνολική αξία της ομάδας, το Transfermarkt προχώρησε και στον προσδιορισμό των παικτών που θεωρούνται οι πολυτιμότεροι εντός της αποστολής. Αυτοί οι παίκτες ξεχωρίζουν για την υψηλότερη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της πλατφόρμας.

Μεταξύ των ονομάτων που αναδεικνύονται ως οι πιο ακριβοί, βρίσκεται ο Τζόλης. Η αξία του τον κατατάσσει σε μία από τις κορυφαίες θέσεις εντός του ελληνικού συγκροτήματος, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητά του στην αγορά των μεταγραφών.

Την τριάδα των πολυτιμότερων παικτών συμπληρώνουν ο Κωστούλας και ο Καρέτσας. Και οι δύο παίκτες αναγνωρίζονται από την ίδια διαδικτυακή πλατφόρμα ως μέλη της ομάδας με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta