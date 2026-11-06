Αγροτικό πετρέλαιο: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για το αγροτικό πετρέλαιο. Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε περίπου 208,5 χιλιάδες ευρώ και αφορά 1.490 πωλήσεις πετρελαίου κίνησης. Στην πρώτη αυτή πληρωμή εντάχθηκαν 918 πρατήρια υγρών καυσίμων.

Ο μηχανισμός επιστροφής για τα πρατήρια

Η ΑΑΔΕ επιστρέφει στα πρατήρια υγρών καυσίμων τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκπτωση του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ, τα οποία διέθεσαν πετρέλαιο κίνησης σε αγρότες. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω των ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της Αρχής, myDiesel και myDieselapp.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ επιστρέφει στον πρατηριούχο 0,41 ευρώ ανά λίτρο για τον ΕΦΚ, μαζί με τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν. Είναι σημαντικό ότι αυτή η επιστροφή πραγματοποιείται χωρίς συμψηφισμό με τυχόν οφειλές που μπορεί να έχει το πρατήριο προς το Δημόσιο.

Η διαδικασία για τους αγρότες

Οι δικαιούχοι αγρότες προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης για αποκλειστικά γεωργική χρήση, λαμβάνοντας την έκπτωση απευθείας στην αντλία. Η έκπτωση περιλαμβάνει τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ, έως τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα.

Η μέγιστη αυτή ποσότητα υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Ο πρατηριούχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί η έκπτωση του ΕΦΚ.

Επαλήθευση και συχνότητα πληρωμών

Το τιμολόγιο που εκδίδεται από τον πρατηριούχο καταχωρίζεται στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, επαληθεύεται με τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής, όπως το myDATA ή το ΦΗΜ. Το συνολικό ποσό επιστροφής που καταβλήθηκε στην πρώτη πληρωμή ανέρχεται σε 208.509,36 ευρώ και αντιστοιχεί σε 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου που επαληθεύτηκαν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 23:59:59.

Η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει έναν τακτικό κύκλο επεξεργασίας των επιστροφών. Κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη ξεκινά ένας νέος κύκλος, ώστε τα ποσά να φτάνουν στους λογαριασμούς των πρατηρίων τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Ο ΦΠΑ που επιστρέφεται προσυμπληρώνεται αυτόματα στον κωδικό 424 «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών» της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία έγινε η καταβολή.

Πλεονεκτήματα και εκκρεμότητες

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας εξασφαλίζει ότι ο αγρότης έχει την έκπτωση από την πρώτη στιγμή, απευθείας στην αντλία. Παράλληλα, το πρατήριο ανακτά γρήγορα το ποσό που αντιστοιχεί στην έκπτωση, διευκολύνοντας τη ροή των εργασιών του.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι 62 επιπλέον πρατήρια δεν εντάχθηκαν στην πρώτη πληρωμή. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό IBAN στην Αρχή. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα συγκεκριμένα πρατήρια, ζητώντας τους να δηλώσουν τον λογαριασμό τους μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE. Η επιστροφή των ποσών σε αυτά τα πρατήρια θα καταβληθεί με την πρώτη πληρωμή που θα ακολουθήσει μετά τη δήλωση του IBAN τους.

Με πληροφορίες από: Newsit