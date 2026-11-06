Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για εκπτωτικά πακέτα στις γιορτές και τον κίνδυνο αύξησης τιμών

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε εκτενώς σε δύο βασικά ζητήματα που απασχολούν την αγορά και τους καταναλωτές: την προοπτική εκπτωτικών πακέτων για την επικείμενη εορταστική περίοδο και τον κίνδυνο αύξησης των τιμών. Μιλώντας για τις τρέχουσες εξελίξεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την ανησυχία του για τις πιέσεις που δέχεται η αγορά από το αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων. Τόνισε δε την αποφασιστικότητα της πολιτείας να λάβει μέτρα κατά της αισχροκέρδειας.

Προετοιμασία για εκπτωτικά πακέτα στις γιορτές

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική προεργασία με σκοπό τη διάθεση ειδικών εκπτωτικών πακέτων προς τους καταναλωτές. Αυτά τα πακέτα αναμένεται να εφαρμοστούν κατά την περίοδο των εορτών, προσφέροντας μια ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει των αυξημένων αναγκών της εποχής. Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε πως έχει ζητήσει προσωπικά τη διεξαγωγή αυτής της προεργασίας, με απώτερο στόχο να μην υπάρξει κανένας άνθρωπος που να μην μπορεί να απολαύσει αυτά που πρέπει κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Τα εκπτωτικά αυτά πακέτα, όπως διευκρίνισε ο υπουργός, θα περιλαμβάνουν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων και θα είναι ορατά στα σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας. Η επίσημη ανακοίνωση των λεπτομερειών και των όρων εφαρμογής αυτών των πακέτων θα πραγματοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή, μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης.

Η συμφωνία για τις μειώσεις τιμών παραμένει σε ισχύ

Αναφορικά με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε ότι αυτή θα τηρηθεί πλήρως. Η συμφωνία αυτή, η οποία έχει συναφθεί με τους βιομήχανους και τους βιομήχανους τροφίμων, είχε αρχικά καθοριστεί να ισχύει «μέχρι το τέλος του χρόνου». Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων φορέων για την τήρηση των όρων της συμφωνίας αυτής.

Η διατήρηση αυτής της συμφωνίας κρίνεται σημαντική για τη στήριξη των καταναλωτών και την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών σε βασικά αγαθά. Η τήρηση των δεσμεύσεων μέχρι το τέλος του έτους αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται το εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο κίνδυνος αύξησης τιμών λόγω καυσίμων και ενέργειας

Παρά τις θετικές εξελίξεις στον τομέα των εκπτώσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν παρέλειψε να εκφράσει την ανησυχία του για έναν σοβαρό κίνδυνο που ελλοχεύει στην αγορά. Ο υπουργός επεσήμανε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως οι τιμές θα πάρουν την ανιούσα. Ο κύριος λόγος για αυτή την πρόβλεψη είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών τόσο στα καύσιμα όσο και στην ενέργεια. Αυτές οι αυξήσεις δημιουργούν ένα αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί μια πρόκληση για την οικονομική σταθερότητα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η άνοδος του κόστους των καυσίμων και της ενέργειας επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστώντας την αντιμετώπισή του προτεραιότητα για την πολιτεία, προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά.

Αποφασιστικότητα της πολιτείας κατά της αισχροκέρδειας

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου αύξησης των τιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε με έμφαση ότι το πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας είναι να εμποδίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «εάν κάποιος με αφορμή ότι υπάρχει πρόβλημα με την αύξηση του κόστους αυξάνει τα ποσοστά κέρδους αυτό είναι πρόβλημα». Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες πρακτικές που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες της αγοράς εις βάρος των καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση τη λήψη συγκεκριμένων και ξεχωριστών μέτρων γύρω από το ζήτημα της αισχροκέρδειας. Αυτά τα μέτρα βρίσκονται ήδη υπό προετοιμασία, σε στενή συνεργασία με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Ο υπουργός επανέλαβε την κατηγορηματική του θέση πως «δεν θα γίνει ανεχτή αισχροκέρδεια με αφορμή την αύξηση του κόστους», σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προστατεύσει τους καταναλωτές από αθέμιτες πρακτικές.

Με πληροφορίες από: Topontiki