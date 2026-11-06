Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ενισχύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ για τα logistics και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου

Ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ για επενδυτικά σχέδια στον κλάδο των logistics ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν 117 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο παραμένει απαρχαιωμένο για σχεδόν δύο αιώνες.

Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων στα logistics

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε για τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στον κλάδο των logistics, κατά τη διάρκεια του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL). Όπως τόνισε, η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε, μέσα σε διάστημα 90 ημερών, η αξιολόγηση για τον τέταρτο κύκλο του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Αυτό αφορά 117 επενδυτικά σχέδια, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, με τις ενισχύσεις που θα λάβουν να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις οδικές μεταφορές

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεών του, ο υπουργός Ανάπτυξης γνωστοποίησε τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ευθύνη του μεταφορέα στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως επεσήμανε, βασίζεται σε διατάξεις που χρονολογούνται από το 1835, δηλαδή σε ένα βασιλικό διάταγμα που ανάγεται 190 χρόνια πίσω.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής αυτής της απαρχαιωμένης νομοθεσίας. Το σχέδιο διάταξης για ένα σύγχρονο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Η μεταρρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περίπου 40.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης, τα οποία πραγματοποιούν εθνικές μεταφορές.

Ψηφιοποίηση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού eFTI

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον υπουργό στην ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μεταφορών και στην επικείμενη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού eFTI. Ο κανονισμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ από τις 9 Ιουλίου 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις μεταφορές.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, συντονίζει την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα eFTI4ALL. Παράλληλα, εργάζεται εντατικά για την ανάπτυξη της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης, η οποία θα διασυνδέεται με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σύστημα, ενισχύοντας την ψηφιακή διαχείριση των εμπορευματικών ροών.

Ενίσχυση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στην επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 17% των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών πραγματοποιείται με τρένο. Αντίθετα, στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο, μόλις 1,3%. Ο υπουργός τόνισε ότι το χάσμα αυτό είναι τεράστιο και απαιτείται εργασία για τη μείωσή του, μέσω της ενίσχυσης των συνδυασμένων μεταφορών και της καλύτερης σύνδεσης λιμανιών, βιομηχανικών περιοχών και κέντρων logistics.

Ανάπτυξη σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για την ανάπτυξη σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων σε δύο στρατηγικές τοποθεσίες. Αυτές είναι το Θριάσιο και το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Η ανάπτυξη αυτών των κέντρων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υποδομών logistics της χώρας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι η εξέταση των σχετικών ζητημάτων θα γίνει άμεσα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων.

Με πληροφορίες από: Newsit