Τα στοιχεία της Eurostat για τους μισθούς: Η Ελλάδα προτελευταία στην ΕΕ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στις μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 18.800 ευρώ το 2025, ένα ποσό που απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα λαμβάνει 22.700 ευρώ λιγότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος ανέρχεται σε 41.500 ευρώ.

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 καταδεικνύουν ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα, που ανέρχεται σε 18.800 ευρώ, αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη χώρα με χαμηλότερες αποδοχές είναι η Βουλγαρία, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός διαμορφώνεται στα 16.200 ευρώ. Αμέσως υψηλότερα από την Ελλάδα στην κατάταξη βρίσκεται η Ουγγαρία, με μέσο ετήσιο μισθό 20.100 ευρώ.

Η διαφορά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα βρίσκονται μόλις στο 45,3% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα λαμβάνει 22.700 ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις για προσπάθεια σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ο μέσος όρος της ΕΕ και οι χώρες με τις υψηλότερες αποδοχές

Για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανήλθαν το 2025 στα 41.500 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τις μέσες αποδοχές που καταγράφονται στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας το μεγάλο χάσμα που υπάρχει. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης, με τις υψηλότερες μέσες ετήσιες αποδοχές, βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο 85.600 ευρώ ετησίως.

Ακολουθούν η Δανία, με μέσο ετήσιο μισθό 73.500 ευρώ, και η Ιρλανδία, με 64.400 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν τις σημαντικές διαφορές στο επίπεδο των μισθών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με τις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία.

Η ονομαστική αύξηση των μισθών στην Ένωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε αύξηση κατά 4,3% το 2025. Συγκεκριμένα, οι μέσες αποδοχές στην ΕΕ ανήλθαν στα 41.500 ευρώ το 2025, σημειώνοντας άνοδο από τα 39.800 ευρώ που ήταν το 2024. Αυτό αντιστοιχεί σε μια ονομαστική αύξηση 1.700 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η Eurostat τονίζει ότι αυτή η ονομαστική αύξηση δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού. Κατά συνέπεια, η άνοδος των μισθών δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ανάλογη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr