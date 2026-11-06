Σαρωτικές αλλαγές στον χάρτη δόμησης: Οι περιοχές όπου θα μπορούν να χτιστούν υψηλότερα κτίρια και να προστεθούν όροφοι

Ο δρόμος για την κατασκευή μεγαλύτερων κτιρίων, με περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και υπό προϋποθέσεις επιπλέον ορόφους, ανοίγει σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει τη δημιουργία ειδικών ζωνών, στις οποίες θα μπορεί να αυξηθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης. Αυτό δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πρόσθετα οικοδομικά δικαιώματα.

Ειδικές ζώνες και επιπλέον τετραγωνικά

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η δυνατότητα κατασκευής συνολικά 1.854.688 επιπλέον τετραγωνικών μέτρων. Αυτά κατανέμονται σε 91 προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, οι οποίες βρίσκονται σε 26 δημοτικές ενότητες της επικράτειας.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δυνατότητας συγκεντρώνεται στην Αττική. Ωστόσο, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και περιοχές της υπόλοιπης χώρας, όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Κρήτη.

Το επίκεντρο της Αττικής

Στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων αλλαγών βρίσκεται η Αττική, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν 1,63 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα δυνητικής πρόσθετης δόμησης. Συνολικά στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και στην Ανατολική Αττική προβλέπονται 62 ζώνες, οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν πρόσθετα οικοδομικά δικαιώματα.

Αναλυτικά στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

Ειδικότερα, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών έχουν προταθεί 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες. Η συνολική δυνατότητα πρόσθετης δόμησης σε αυτές ανέρχεται σε 584.404,90 τετραγωνικά μέτρα.

Στον εν λόγω σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι περιοχές της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας, του Ψυχικού, του Νέου Ψυχικού, της Φιλοθέης, του Χαλανδρίου, του Χολαργού, της περιοχής Παπάγου, της Νέας Ιωνίας, της Μεταμόρφωσης και της Λυκόβρυσης.

Περιθώρια στην Ανατολική Αττική

Ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια καταγράφονται στην Ανατολική Αττική. Εκεί, η πρώτη εναλλακτική πρόταση της σχετικής μελέτης προβλέπει τη δημιουργία 37 ζωνών σε έξι δημοτικές ενότητες.

Δυνατότητες και προϋποθέσεις

Πάντως, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αναφερόμενοι αριθμοί δεν αντιστοιχούν σε οικοδομές που αναμένεται να ανεγερθούν άμεσα. Πρόκειται για δυνατότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού. Θα μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και ενεργοποιηθεί πλήρως ο μηχανισμός μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr