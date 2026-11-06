Ασφάλειες κυβερνοεπιθέσεων: Διπλάσια συμβόλαια και αυξημένο ενδιαφέρον στην Ελλάδα

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα επαγγελματικών ψυγείων επιχειρήσεων έχουν φέρει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της ψηφιακής ασφάλειας, η οποία αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη συνέχεια και τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την ασφάλιση έναντι κυβερνοεπιθέσεων (Cyber Insurance) στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί ένα μέσο διαχείρισης των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια επίθεση.

Υπολογίσιμη αύξηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια μεγάλη αύξηση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους στη χώρα μας. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την περίοδο 2022-2025, ο αριθμός των συμβολαίων έφτασε τα 397.990 το 2025, σημειώνοντας αύξηση 90,7% σε σύγκριση με τα 208.747 συμβόλαια του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν μόλις 32.370.

Από το σύνολο των σχεδόν 400.000 συμβολαίων που καταγράφηκαν το 2025, η συντριπτική πλειοψηφία, συγκεκριμένα 395.232, αφορούσε φυσικά πρόσωπα (Personal Cyber), ενώ τα υπόλοιπα 2.758 αφορούσαν επιχειρήσεις (Commercial Cyber). Σε ετήσια βάση, τα συμβόλαια που καλύπτουν φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν αύξηση 91,2%, ενώ εκείνα των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 35,7%.

Κρίσιμη η ψηφιακή ασφάλεια για τις επιχειρήσεις

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις, όπως αυτές που επηρέασαν συστήματα επαγγελματικών ψυγείων επιχειρήσεων, υπογραμμίζουν την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία της ψηφιακής ασφάλειας. Η διαχείριση των πιθανών απειλών και των επιπτώσεών τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης καθιστά την ψηφιακή προστασία έναν κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Κώστας Βούλγαρης, επικεφαλής της ομάδας εργασίας Cyber Insurance της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην είναι στόχος». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την καθολικότητα του κινδύνου και την αυξανόμενη σημασία της ασφάλισης έναντι κυβερνοεπιθέσεων ως ένα απαραίτητο εργαλείο για τη διαχείριση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να επιφέρει μια επίθεση.

Τα ανώτατα όρια κάλυψης και το κίνητρο των επιθέσεων

Παράλληλα με την αύξηση των συμβολαίων, σημειώθηκε και σημαντική άνοδος στα συνολικά ανώτατα όρια κεφαλαίων κάλυψης. Το 2025, τα όρια αυτά διαμορφώθηκαν στα 3,95 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 38% σε σχέση με τα 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2024.

Ο κ. Βούλγαρης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επεσήμανε μία από τις ιδιαιτερότητες των κυβερνοεπιθέσεων, η οποία έγκειται στο ότι το κίνητρό τους δεν είναι πάντοτε σαφές. Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις κλοπής ή φθοράς περιουσίας, όπου ο σκοπός είναι συχνά ξεκάθαρος, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να συνδέεται με τη δράση χάκερ, κρατικούς φορείς ή να εξυπηρετεί άλλες, λιγότερο προφανείς, επιδιώξεις.

Το ενδιαφέρον φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

Όπως σημειώνει ο κ. Βούλγαρης, το ενδιαφέρον για την ασφάλιση κυβερνοκινδύνων αυξάνεται κατακόρυφα, με την πρωτοβουλία να προέρχεται κυρίως από τα φυσικά πρόσωπα. Η πανδημία του κορωνοϊού και η εκτεταμένη εφαρμογή της απομακρυσμένης εργασίας συνέβαλαν στο να γίνει ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων πιο ορατός στο ευρύ κοινό. Οι επιχειρήσεις ακολουθούν αυτή την τάση, αν και με πιο αργούς ρυθμούς.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία που συλλέγουν οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποτυπώνουν το σύνολο των κυβερνοεπιθέσεων που εκδηλώνονται στην αγορά. Αυτά τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά τα ασφαλισμένα συστήματα και, κατά συνέπεια, καταγράφουν μόνο τις ζημιές για τις οποίες υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Οι δηλωθείσες ζημιές ανήλθαν σε 653 περιστατικά το 2025, σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σχέση με τα 519 περιστατικά του 2024. Από αυτές τις ζημιές του 2025, οι 621 αφορούσαν συμβόλαια ασφάλισης Cyber φυσικών προσώπων, ενώ οι 32 αφορούσαν συμβόλαία επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit