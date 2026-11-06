Χρηματιστήρια: Κραχ στην Ασία, απώλειες στην Ευρώπη – «Η “φούσκα” του ΑΙ καταρρέει»

Δυσοίωνα ορόσημα καταγράφονται στα χρηματιστήρια παγκοσμίως, καθώς η Wall Street έχασε τρία τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία μόνο μέρα. Η «αιμορραγία» επεκτάθηκε στην Ασία με απώλειες που ξεπέρασαν το 6%, ενώ και στις ευρωαγορές σημειώνεται πτώση άνω του 1%. Οι αναταράξεις ξεκίνησαν μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, προκαλώντας φόβους για ρυθμιστικά μέτρα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αρχική αναταραχή στη Wall Street

Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, προκάλεσε σφοδρές αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Η αναταραχή εκδηλώθηκε αρχικά στη Wall Street, όπου οι αμερικανικές μετοχές έχασαν συνολικά περισσότερα από 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία μόνο μέρα.

Ενδεικτικά, χθες, Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας κατέγραψε πτώση 5,52%. Αυτή η πτώση ήταν η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σε όλο τον κόσμο.

Σημαντικές απώλειες στις ασιατικές αγορές

Μετά την αρχική αναταραχή στη Wall Street, σειρά πήρε η Ασία, όπου οι αγορές «αιμορράγησαν» με απώλειες που ξεπέρασαν το 6%. Οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών κατέρρευσαν στις αγορές της Ασίας, ακολουθώντας την πορεία της Wall Street.

Πιο αναλυτικά, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε βουτιά 6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025. Ο δείκτης Nikkei του Χρηματιστηρίου του Τόκιο έκλεισε την εβδομάδα υποχωρώντας κατά 5,96% στις 57.434 μονάδες. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έκλεισε τη συνεδρίαση με βουτιά 6,02%.

Πτώση και στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι αναταράξεις επεκτάθηκαν και στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες άνοιξαν με πτώση άνω του 1%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,41% στις 645,42 μονάδες. Ο γερμανικός DAX έχασε 1,47% στις 25.942,82 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά 1,30% στις 8.098,51 μονάδες.

Ο βρετανικός FTSE 100 διαμορφώθηκε 1,55% χαμηλότερα στις 10.615,88 μονάδες. Στην Ιταλία, ο FTSE MIB κατέγραψε απώλειες 1,21% στις 49.892,71 μονάδες, και ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,60% στις 19.333,60 μονάδες. Ενδεικτικά, οι μετοχές των ASML Holding και Prosus υποχώρησαν πάνω από 1% η καθεμία, ενώ οι Capgemini και SAP κατέγραψαν πτώση 2% και 0,9% αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,51% στο άνοιγμα.

Οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη

Η κατάρρευση των μετοχών των τεχνολογικών κολοσσών στις αγορές αποδίδεται κυρίως στους φόβους για επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι φόβοι εντάθηκαν μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών στις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Η αγορά αναλύει τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί έκαναν εκστρατεία για να επιβραδυνθεί η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις περιφέρειές τους. Επιπλέον, κάτοικοι δεκάδων αμερικανικών πόλεων υιοθέτησαν τη στάση αυτή.

«Η “φούσκα” του ΑΙ καταρρέει»

Ο Dong Baozhen, πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Lingtong Shengtai, δήλωσε ότι το κύμα μαζικών πωλήσεων δείχνει πως οι τιμές των μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είχαν οικοδομηθεί πάνω σε αισιόδοξες ψευδαισθήσεις για το μέλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η ψευδαίσθηση έχει πλέον καταρρεύσει.

Από την πλευρά του, ο Christopher Forbes, επικεφαλής για την Ασία και τη Μέση Ανατολή στην CMC Markets, περιέγραψε την κατάσταση ως «μια μικρή καταστροφή».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis