Η αγορά πετρελαίου επέστρεψε σε πλεόνασμα, σύμφωνα με JP Morgan – Ισορροπία στις τιμές βλέπει η Goldman Sachs

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει επιστρέψει σε κατάσταση πλεονάσματος προσφοράς, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η JP Morgan. Η ανάκαμψη των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παραγωγή από άλλες χώρες και την υποτονική ζήτηση, έχουν οδηγήσει την παγκόσμια προσφορά να υπερβαίνει την κατανάλωση. Από την πλευρά της, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία αυτή την περίοδο, παρά τις προηγούμενες διακυμάνσεις στις τιμές.

Η εκτίμηση της JP Morgan για την παγκόσμια αγορά

Σύμφωνα με την JP Morgan, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εκτιμάται ότι επέστρεψε σε πλεόνασμα 1,1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως τον Σεπτέμβριο. Το πλεόνασμα αυτό διευρύνθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή η ποσότητα είναι σχεδόν ισάξια με τον μέσο όρο του περασμένου έτους, ο οποίος ανερχόταν σε 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των επιπέδων του 2025, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση παρέμενε υποτονική. Η ένδειξη αυτού του βραχυπρόθεσμου πλεονάσματος προσφοράς συνδέεται άμεσα με την πτώση των τιμών στα συμβόλαια των επομένων εβδομάδων.

Η άποψη της Goldman Sachs για την ισορροπία των τιμών

Αντίθετα, η Goldman Sachs παρατηρεί ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές δεν σημείωσαν μείωση από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο. Αυτό συνέβη μετά από μια σημαντική πτώση που είχε προηγηθεί τους μήνες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η τράπεζα χαρακτηρίζει την αγορά ως ισορροπημένη αυτή την περίοδο, σε σύγκριση με το έλλειμμα που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.

Τρεις βασικοί παράγοντες συνέβαλαν στην εξισορρόπηση της αγοράς, σύμφωνα με την Goldman Sachs: το οριακό πλεόνασμα από πέρυσι, η αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου εκτός του Κόλπου και η μείωση της ζήτησης.

Οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Και οι δύο τράπεζες, JP Morgan και Goldman Sachs, επεσήμαναν μια αύξηση των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του πολέμου. Ωστόσο, οι αποστολές πετρελαίου από την περιοχή μειώθηκαν τον Οκτώβριο σε σχέση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου, τα οποία ήταν τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, δύο εταιρείες παρακολούθησης πλοίων ανακοίνωσαν ότι τα στοιχεία του Οκτωβρίου ενδέχεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω, καθώς θα προκύψουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές. Η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Vortexa δήλωσε ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων από τον Κόλπο ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 86% των προπολεμικών επιπέδων. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα λίγο πάνω από το ήμισυ των κανονικών όγκων.

Ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency – IEA) να λάβει την απόφαση για απελευθέρωση ποσοτήτων ρεκόρ πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των βιομηχανικών χωρών. Αυτή η ενέργεια είχε ως συνέπεια τη μείωση των εμπορικών αποθεμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit