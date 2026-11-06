Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδίδει τη «βουτιά» της Wall Street στη νίκη των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, απέδωσε τη σημαντική πτώση των μετοχών του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στην ευρεία εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το χρηματιστήριο βρέθηκε σε μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, χαρακτήρισε τη «βουτιά» των μετοχών ως «λυπηρό θέαμα», το οποίο στοίχισε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία ορισμένων από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Wall Street. Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε την ευθύνη ενώπιον του αμερικανικού λαού για την ήττα, αλλά τόνισε ότι μόνο οι Δημοκρατικοί μπορούν να κατηγορηθούν για την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι λυπηρό πράγμα να το παρακολουθείς! Χρειάστηκε τόση δουλειά για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν έχει ξαναδεί, και μετά αυτό. Τα 401(k) σας έχουν, επομένως, πέσει. Θυμηθείτε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι, ήταν οι Δημοκρατικοί».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Μην φοβάστε, ωστόσο, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι εννοούσε με αυτή τη δήλωση.

Η μεγάλη πτώση στη Wall Street

Η συνεδρίαση της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, εξελίχθηκε σε μία από τις χειρότερες για το αμερικανικό χρηματιστήριο. Η Wall Street κατέγραψε ισχυρές απώλειες, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να βυθίζεται κατά 5,52%. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του Nasdaq από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Τραμπ είχε ανακοινώσει εκτεταμένους δασμούς στις εισαγωγές.

Ο δείκτης Dow Jones έχασε πάνω από 1.800 μονάδες, κλείνοντας με απώλειες 1.833 μονάδων και εξανεμίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας. Επίσης, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Απρίλιο του 2025. Συνολικά, εξανεμίστηκαν περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του Nasdaq Composite, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επιπτώσεις στους δισεκατομμυριούχους

Οι μετοχές της τεχνολογίας σημείωσαν ισχυρή πτώση, επηρεάζοντας δραματικά την περιουσία πολλών από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η καθαρή περιουσία του επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, μειώθηκε κατά 9%, πέφτοντας πολύ κάτω από το όριο των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και παρέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με μεγάλη διαφορά.

Ο επικεφαλής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, έχασε 22 δισεκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχασε 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια και έπεσε δύο θέσεις στη λίστα δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Forbes.

Ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και το Τέξας

Σύμφωνα με ανάλυση, πίσω από τις μαζικές ρευστοποιήσεις βρίσκεται η ανησυχία ότι οι εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών βρίσκεται το ενδεχόμενο οι πολιτικές των Δημοκρατικών να επιβραδύνουν τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Τέξας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο επενδύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, με εταιρείες όπως η Google, η Meta, η Oracle και η OpenAI να επενδύουν τεράστια ποσά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers). Η εκλεγμένη κυβερνήτης των Δημοκρατικών, Τζίνα Ινοχόσα, είχε υποστηρίξει κατά την προεκλογική της εκστρατεία την προσωρινή αναστολή της κατασκευής νέων data centers, καθώς και την κατάργηση ορισμένων φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην πολιτεία.

Αναταράξεις και στις ασιατικές αγορές

Η εικόνα αυτή της πτώσης των αγορών ήρθε μόλις ένα 24ωρο μετά το ισχυρό ράλι της Τετάρτης, όταν ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά 1.569 μονάδες και ο Nasdaq κατά 1,44%. Ωστόσο, η Πέμπτη ανέτρεψε τα κέρδη αυτά.

Οι αναταράξεις από τη Wall Street επεκτάθηκαν και στις ασιατικές αγορές, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να υποχωρεί σχεδόν 9% στο άνοιγμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου. Η μεγάλη αυτή πτώση προκάλεσε προσωρινή διακοπή των συναλλαγών για 20 λεπτά, αναδεικνύοντας την παγκόσμια επίδραση των εξελίξεων στην αμερικανική αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis