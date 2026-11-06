Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε σε ειρωνικό σχόλιο για την εμφάνισή της

Η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε δημόσια σε ειρωνικό σχόλιο που δέχτηκε στο Instagram, το οποίο αφορούσε την εμφάνισή της και συγκεκριμένα τα δόντια της. Η ηθοποιός επέλεξε να αναδημοσιεύσει το μήνυμα σε Story της, δίνοντας τη δική της απάντηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτή η κίνηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών της, όπου είχε ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι σε αρνητικά ή κακόβουλα σχόλια που λαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διάλογος στο Instagram

Όλα ξεκίνησαν όταν μια χρήστης του Instagram άφησε ένα ειρωνικό σχόλιο κάτω από μία φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η Αθηνά Οικονομάκου στον προσωπικό της λογαριασμό. Το αρχικό σχόλιο ήταν άμεσο και αφορούσε την εμφάνιση της ηθοποιού, προτείνοντας: «Μια επίσκεψη σε οφθαλμίατρο και μια σε οδοντίατρο επιβάλλεται».

Η ίδια χρήστης δεν σταμάτησε εκεί, αλλά επανήλθε με ένα δεύτερο σχόλιο, το οποίο ήταν πιο συγκεκριμένο και αφορούσε αποκλειστικά την οδοντοστοιχία της Αθηνάς Οικονομάκου. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν: «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω», δείχνοντας μια επιμονή στην κριτική της εμφάνισης.

Η απάντηση της ηθοποιού

Αντιμέτωπη με αυτό το διπλό ειρωνικό σχόλιο, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε να μην το αφήσει αναπάντητο. Η αντίδρασή της ήταν δημόσια, καθώς αναδημοσίευσε το μήνυμα σε ένα Story της στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη δική της απάντηση.

Η ηθοποιός απάντησε με έναν τρόπο που υποδήλωνε την επιθυμία της για προσωπική συνάντηση, γράφοντας: «Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω». Η απάντηση αυτή ολοκληρώθηκε με ένα emoji που κλείνει το μάτι, προσδίδοντας έναν τόνο που συνδυάζει την ευγένεια με μια υποδόρια ειρωνεία.

Η στάση της απέναντι στα σχόλια

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις της τη φιλοσοφία της σχετικά με τα αρνητικά ή κακόβουλα σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει δηλώσει ότι πλέον δεν τα παίρνει προσωπικά, μια στάση που της επιτρέπει να διαχειρίζεται καλύτερα την έκθεση στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, η ηθοποιός απαντάει σε τέτοιου είδους σχόλια μόνο όταν η ίδια το κρίνει σκόπιμο, επιλέγοντας τις μάχες της και διατηρώντας τον έλεγχο της επικοινωνίας της με το κοινό. Αυτή η προσέγγιση δείχνει μια συνειδητή διαχείριση της εικόνας της και της αλληλεπίδρασης με τους ακόλουθούς της.

Προηγούμενες αναφορές στην οδοντιατρική της φροντίδα

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Αθηνά Οικονομάκου δεν έχει αποφύγει στο παρελθόν να μοιραστεί με τους ακόλουθούς της πτυχές της προσωπικής της φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής της περιποίησης. Έχει δημοσιεύσει βίντεο που καταγράφουν τις επισκέψεις της σε γνωστό οδοντίατρο, παρουσιάζοντας τη διαδικασία της αισθητικής οδοντιατρικής που ακολουθεί.

Οι επισκέψεις της στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν περιορίζονται μόνο στον καθαρισμό, αλλά επεκτείνονται και στη γενικότερη περιποίηση και λεύκανση της οδοντοστοιχίας της. Αυτό δείχνει μια συνεπή φροντίδα για την υγεία και την αισθητική των δοντιών της, κάτι που η ίδια έχει επιλέξει να μοιραστεί δημόσια.

Με πληροφορίες από: Newsit