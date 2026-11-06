Παγκόσμιες αγορές σε αναταραχή: Τρισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από τη Wall Street, κλυδωνισμοί στην Ασία

Ένας «σεισμός» έχει προκληθεί στις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν φόβους ότι πιθανοί αυστηρότεροι περιορισμοί, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Οι ισχυροί κλυδωνισμοί σάρωσαν αρχικά τη Wall Street, εξανεμίζοντας τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία κολοσσών τεχνολογίας και κατασκευαστών τσιπ, προτού επεκταθούν και στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Η πτώση της Wall Street

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε σημαντική πτώση, υποχωρώντας κατά 5,52%. Αυτή η συνεδρίαση ήταν η χειρότερη για τον δείκτη από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει σαρωτικούς δασμούς, προκαλώντας αναταραχή στις αγορές. Η πτώση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη.

Ο Nasdaq, μετά από αυτές τις απώλειες, εισήλθε σε ζώνη διόρθωσης, έχοντας υποστεί συνολική πτώση περίπου 12% από το υψηλό κλεισίματος που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο δείκτης Dow Jones έχασε 1.833 μονάδες, σβήνοντας έτσι τα κέρδη των 1.569 μονάδων που είχε σημειώσει κατά το μετεκλογικό ράλι της Τετάρτης. Η πτωτική τάση επικράτησε σε όλους τους κλάδους, καθώς και οι 11 κλάδοι του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες, με τρισεκατομμύρια δολάρια να χάνονται από τις εταιρείες του δείκτη.

Κλυδωνισμοί στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι ισχυροί κλυδωνισμοί που ξεκίνησαν από τη Wall Street πέρασαν την επόμενη ημέρα, 6 Νοεμβρίου, και στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να ανησυχούν για τις επιπτώσεις των πιθανών περιορισμών στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο υποχώρησε κατά 7% αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία των επενδυτών.

Ανάλογες απώλειες καταγράφηκαν και σε άλλες σημαντικές ασιατικές αγορές. Οι βασικοί δείκτες στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν έχασαν πάνω από 8% της αξίας τους. Ειδικότερα, στη Νότια Κορέα, η μετοχή της Samsung Electronics υποχώρησε σχεδόν κατά 10%, ενώ η SK Hynix σημείωσε πτώση περίπου 12%. Στην Ιαπωνία, η εταιρεία Kioxia έχασε 14% της αξίας της, ενώ στην Ταϊβάν, η TSMC είδε τη μετοχή της να υποχωρεί έως και 8,5%. Η ιαπωνική SoftBank επίσης επλήγη, με την μετοχή της να πέφτει κατά 11%, ενώ το κόστος ασφάλισης έναντι ενδεχόμενης αθέτησης του χρέους της έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι φόβοι των επενδυτών και η εκτίμηση της Saxo

Ο βασικός φόβος που οδήγησε σε αυτή την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές είναι η πιθανότητα οι αυστηρότεροι περιορισμοί, που ενδέχεται να επιβληθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, να επιβραδύνουν σημαντικά τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η προοπτική προκάλεσε ένα κύμα πωλήσεων σε εταιρείες τεχνολογίας και κατασκευαστές τσιπ, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, εκτίμησε ότι στις μαζικές πωλήσεις που παρατηρήθηκαν υπήρχε και ένα στοιχείο πανικού. Όπως εξήγησε, όταν ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών αποφασίζει να κλείσει τις ίδιες θέσεις ταυτόχρονα, οι πωλήσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν νέες πωλήσεις, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται δανεισμός και αναγκαστικές ρευστοποιήσεις, εντείνοντας την πίεση στις αγορές.

Σημάδια σταθεροποίησης στις αγορές

Παρά τις αρχικές βαριές απώλειες, οι αγορές της ασιατικής περιοχής έδειξαν στη συνέχεια σημάδια σταθεροποίησης. Αυτό οφείλεται στην εμφάνιση αγοραστών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες τιμές των μετοχών για να εισέλθουν στην αγορά, προσφέροντας μια ανάσα στις πιέσεις. Η κίνηση αυτή συνέβαλε στον περιορισμό των περαιτέρω απωλειών και στην αποκατάσταση ενός μέρους της εμπιστοσύνης.

Αντίστοιχα, τα ευρωπαϊκά προθεσμιακά συμβόλαια κατάφεραν να περιορίσουν τις αρχικές τους απώλειες, υποχωρώντας πλέον κατά 0,6%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια του Nasdaq εμφάνισαν ενίσχυση κατά 1,4%. Αυτά τα σημάδια υποδηλώνουν μια τάση προς την ανάκαμψη και την εξισορρόπηση, έπειτα από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας και ανησυχίας στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Με πληροφορίες από: Enikos