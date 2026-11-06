Ο Τραμπ αποδίδει την πτώση της Wall Street στη νίκη των Δημοκρατικών

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέδωσε τη μεγάλη πτώση των μετοχών του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στην ευρεία εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το χρηματιστήριο βρέθηκε σε μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών, κάνοντας λόγο για ένα λυπηρό θέαμα αναφορικά με τη «βουτιά» των μετοχών. Η χρηματιστηριακή αυτή αναταραχή στοίχισε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία ορισμένων από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Wall Street.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πτώση

Μέσω του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση, περιγράφοντάς την ως «λυπηρό πράγμα να το παρακολουθείς!». Στις δηλώσεις του, τόνισε πως χρειάστηκε τόση δουλειά για να φτάσει η οικονομία σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί, και μετά ήρθε αυτή η πτώση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα 401(k) των πολιτών έχουν, επομένως, πέσει, υπενθυμίζοντας με έμφαση ότι δεν ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά οι Δημοκρατικοί που ευθύνονται για αυτή την εξέλιξη.

Ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε παράλληλα να καθησυχάσει, δηλώνοντας: «Μην φοβάστε, ωστόσο, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς εννοούσε. Παρόλο που ο ίδιος πήρε την ευθύνη ενώπιον του αμερικανικού λαού για την εκλογική ήττα, υπογράμμισε ότι μόνο οι Δημοκρατικοί μπορούν να κατηγορηθούν για την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η «βουτιά» της Wall Street και οι δείκτες

Η Wall Street κατέγραψε ισχυρές απώλειες την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, σε μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε από έντονη αναταραχή. Ο δείκτης Nasdaq βυθίστηκε κατά 5,52%, ενώ ο Dow Jones έχασε πάνω από 1.800 μονάδες, σηματοδοτώντας μια από τις χειρότερες επιδόσεις της αγοράς. Αυτή η σημαντική πτώση οφείλεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε μαζικές πωλήσεις μετοχών που συνδέονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές της τεχνολογίας σημείωσαν μια ιδιαίτερα ισχυρή πτώση, γεγονός που επηρέασε δραματικά την καθαρή περιουσία πολλών από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η τάση αυτή οδήγησε σε σημαντικές απώλειες για κορυφαίους επιχειρηματίες του κλάδου, αναδεικνύοντας την ευαισθησία της αγοράς σε τέτοιες διακυμάνσεις.

Οι απώλειες του Έλον Μασκ

Ένας από τους επιχειρηματίες που επλήγησαν περισσότερο από την πτώση ήταν ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ. Η καθαρή περιουσία του μειώθηκε κατά 9%, πέφτοντας κάτω από το όριο των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρόλα αυτά, ο Έλον Μασκ κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχοντας ακόμα μια μεγάλη διαφορά από τους επόμενους στη λίστα των δισεκατομμυριούχων.

Οι επιπτώσεις σε Μάικλ Ντελ και Τζένσεν Χουάνγκ

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και ο επικεφαλής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ. Η περιουσία του μειώθηκε κατά 22 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντικατοπτρίζει την έντονη επίδραση της χρηματιστηριακής αναταραχής στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους επικεφαλής τους. Η πτώση των μετοχών επηρέασε άμεσα την αξία της εταιρείας του και κατ' επέκταση την προσωπική του οικονομική κατάσταση.

Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η σημαντική απώλεια είχε ως αποτέλεσμα να πέσει δύο θέσεις στη λίστα δισεκατομμυριούχων σε πραγματικό χρόνο του Forbes, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της επίδρασης των χρηματιστηριακών διακυμάνσεων στους κορυφαίους του τεχνολογικού κλάδου και την προσωπική τους περιουσία.

Με πληροφορίες από: Newsit